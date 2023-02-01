«Грядут большие неприятности»: российские пропагандисты запаниковали из-за контрнаступления ВСУ 1.02.2023, 9:41

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Украинская армия формирует ударный кулак из танков.

Большое контрнаступление, к которому готовятся ВСУ, вызывает большую тревогу у российских оккупантов. Кремль готовится договариваться о мире с Украиной, а Украина - разгромить российскую армию. Об этом написал российский пропагандистский канал «Нам пишут из Янины», который связывают с российским наемником Андреем Морозовым, передает dialog.ua.

Оккупант крайне встревожен из-за будущего украинского контрнаступления. Он подозревает, что российская оккупационная армия не удержит фронт. Кремль же, по его мнению, войну выигрывать не хочет, а намерен договариваться о мире.

«Весной нас тут ждут очень большие неприятности, которые мы вполне можем большей своей частью и не пережить… Наше военно-политическое руководство готовится весной сесть за стол переговоров, в связи с чем забило болт на исправление системных косяков. А вражеское (намерено) еще раз дать ВС РФ пи…лей, в связи с чем активно готовится это сделать», - пожаловался Морозов.

Военно-политическое руководство Украины действительно не скрывает планов по весеннему контрнаступлению. Для этого ВСУ активно формируют большой ударный кулак из западных танков, бронемашин и артиллерии. На каком из участков фронта будет удар, неизвестно.

Большинство экспертов полагает, что ВСУ в первую очередь попытаются перерезать России сухопутный коридор в Крым, вырвавшись к берегу Азовского моря на Мелитополь.

Следующим этапом может стать освобождение уже самого Крыма, который находится в уязвимом положении в плане логистики - с Россией он соединен только Крымским мостом, который при выходе к Мелитополю можно будет вывести из строя.

А вот Донбасс, считают военные эксперты, освободить будет значительно сложнее, так как он граничит с Россией и имеет с ней тесные логистические связи, позволяющие беспрепятственно снабжать оккупационное войско РФ.

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