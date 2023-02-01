В России сделали «героя» из оккупанта, которого убили во время алковечеринки 1.02.2023, 9:50

2,952

Ножевые удары военному нанесла 20-летняя девушка.

В Вологодской области РФ сделали героя из оккупанта, который приехал в отпуск и погиб на алкогольной вечеринке.

Как сообщает украинский журналист Денис Казанский, фотографии оккупанта Вадима Павлова в военной форме облетели все местные сообщества. Сообщалось, что 28 января он «трагически погиб».

В комментариях местные писали соболезнования семье «героя», но потом выяснилось, что погиб он не в Украине, а в родном поселке. По уточняющим данным, Павлова убила несколькими ударами ножом 20-летняя девушка во время употребления спиртных напитков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».