Стала известна дата нового суда над Сергеем Тихановским 1.02.2023, 9:54

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Политзаключенный отказался выполнять незаконные требования тюремной администрации.

Суд в Жодино рассмотрит 14 февраля новое уголовное дело в отношении политзаключенного Сергея Тихановского, который уже отбывает 18-летнее заключение. Информация об этом размещена в расписании судебных заседаний, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Тихановского будут судить за «злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Как заявили ранее в Следственном комитете, Тихановский, «находясь на тюремном режиме, якобы нарушал порядок отбывания наказания, не реагировал на законные требования сотрудников администрации, грубил им, провоцировал сокамерников на конфликты».

Напомним, в декабре 2021 года Сергея Тихановского незаконно осудили на 18 лет колонии усиленного режима. В июле политзаключенный был этапирован в колонию № 15 в Могилеве.

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