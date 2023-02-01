ГРУ не ловит сеть Телеграм-канал «Сито Сократа»

1.02.2023, 10:02

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Российскую разведку в Европе потряс новый громкий провал.

Очередной провал сотряс российскую разведку в Европе. Огласке была предана информация о том, что Служба разведки и безопасности Словении (SOVA) вместе с Национальным бюро расследований задержали в начале декабря прошлого года двух нелегалов, работавших на ГРУ. В Любляне шпионский скандал имеет большой резонанс. Окружная государственная прокуратура впервые в своей практике ведет дело по статье «шпионаж».

Пара российских нелегалов трудилась в арендованном офисе в БЦ Леснина на улице Пармовой, прикрываясь агентством по перепродаже недвижимости и антиквариата. У шпионов фигурировало гражданство Аргентины, а при пересечении границы они сообщали вымышленные имена. Благодаря утечкам из СМИ прозвучали имена Марио Роса Майера Муноса и Людвига Гиша. Первый числился еще и в художественной галерее Art Gallery 5'14, а второй – в инфокомпании DSM & IT.

Вероятно, задержанные из шпионской ячейки действовали в рамках сложной программы и были частью сети «спящих агентов» с незаконно полученными документами и гражданством третьих стран, обычно Латинской Америки. По данным словенской контрразведки на формирование сети у Москвы ушло не менее 10 лет, а её начало было положено в 1990-х годах.

Согласно словенским законам, лица, осуществляющие шпионскую деятельность, не подлежат экстрадиции, а наказание по шпионской статье и за предоставление ложных сведений составляет 8 лет лишения свободы. Но самое главное состоит в дискредитации всей разветвленной сети ГРУ как в Словении, так и за ее пределами. В SOVA уже недвусмысленно намекнули: словенцы сильно удивятся, когда узнают, сколько в их стране иностранных соглядатаев и лазутчиков. Отдельные источники сообщают о большой решительности действующего правительства зачистить все осиное гнездо ГРУ. Скоро прозвучат новые имена.

Десятки российских нелегалов, их агенты и кураторы фактически попадают под подозрение центра и выводятся из игры. Вероятно, пара-тройка генералов ГРУ по итогам данного провала будут погребены под его обломками. Фактически россиянам подрезают крылья на Балканах, и нельзя исключать участия сербских спецслужб в избавлении от российской заразы. Из Любляны намекнули о серьезном обмене разведданными, который шел накануне разоблачения российской парочки. Президенту Вучичу давно не по душе шантаж Кремля, а потому Белграду вполне логично приложить руку к зачистке Юга Европы от путинской нечисти.

Столь же печально обстоят дела у ГРУ и в скандинавских странах. Здесь на ставке у российской спецслужбы из рук вон плохо продолжает куролесить датский маргинал из «Желтого корпуса» Расмус Палудан. Этот фрик решил намолотить у российских спонсоров денег путем проведения каждую пятницу перфомансов с сожжением Корана возле объектов, связанных с мусульманами и странами, где много сторонников данной религии. Его провокация с сожжением Корана возле посольства Турции, якобы под предлогом критики позиции президента Эрдогана касательно блокирования вступления Швеции в НАТО, лишь обострила противоречия между Анкарой и Стокгольмом.

Российские уши были настолько очевидными, что в Москве приняли решение выводить незадачливого аниматора ГРУ путем «антироссийской провокации». 29 января Палудан совершил традиционный ритуал сожжения под посольством РФ в Копенгагене, обвинив в этом Кадырова, который ранее обозвал его «религиозным террористом».

Дешевые во всех смыслах монофарсы Палудана по шаблону скандального российского персонажа в малиновом пиджаке Стаса Барецкого, который зубами разрывал банки с импортным пивом для «борьбы» с ним, помогают ГРУ формировать фон «исламофобской» Европы буквально на ровном месте. В российской пропаганде уже мелькают заголовки: «Запад бросает вызов исламскому миру». Потому еще какое-то время пиромана Палудана поюзают для нагнетания ситуации, а потом по правилам чекистов организуют его ликвидацию, выставив иконой для ультраправых. Кому же еще, как не Москве, подпитывать неофашистов по всему миру?

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