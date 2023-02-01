Российские генералы бегут от войны в Украине на лейтенантские должности в Сирию 2 1.02.2023, 10:23

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фото: reuters

Армия РФ разваливается, как карточный домик.

Российские генералы во избежание участия в войне в Украине бегут на лейтенантские должности в Сирию. А рядовые солдаты жалуются в телефонных разговорах родным на низкую боеспособность, постоянный страх наступления ВСУ и отсутствие организации.

Украинская разведка перехватила интересный телефонный разговор двух российских оккупантов.

В одном из перехваченных разговоров военный РФ рассказывает, что больше всего боится наступления Вооруженных сил Украины. Более того, российский захватчик уверен, что как только ВСУ начнут наступать, российская армия разлетится, как карточный домик.

«Я так и знал, что будет. Вот начнется что-то серьезное… и наша картинно-демонстративная армия упадет как карточный домик», – рассказывает один из оккупантов во время разговора с другом.

Он добавил, что военнослужащие армии России не умеют воевать.

«Вот началась война и никто не знает, что делать», – заявил оккупант.

Другой военный РФ рассказал о способах уклонения от участия в полномасштабной войне против Украины, которыми пользуются представители старшего офицерского состава ВС РФ.

«Сирия сейчас «кладбище» генералов. Там полковники на лейтенантских должностях», – сообщил он, добавив, что таким образом российские офицеры пытаются избежать войны в Украине.

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