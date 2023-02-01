Белорусам снова нужно платить за пересечение границы 1.02.2023, 10:51

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Стоимость выросла.

Сбор за пересечение границы на автомобиле возвращается. Он вводится на территории Гродненской, Брестской и Витебской областей с 1 февраля, то есть с сегодняшнего дня. Цена вопроса — одна базовая величина (на данный момент 37 белорусских рублей).

Сумма не зависит от количества пассажиров.

Сбор уже вводили в разные месяцы в 2021 году, а в конце декабря 2022-го закончилось действие соответствующих постановлений. Сейчас продлили на более долгий срок — с 1 февраля 2023 года по 1 января 2025 года, передает оnliner.

Оплату нужно произвести до пересечения или при пересечении госграницы. Документ, подтверждающий уплату, необходимо предоставить в бумажном или электронном виде. В нем должны быть указаны: фамилия плательщика (или название организации), сумма и дата оплаты, госномер ТС, назначение платежа. Контролируют оплату пограничники и таможенники.

От уплаты сбора освобождаются ТС, на которых следуют:

– лица, выезжающие после похорон в РБ членов семьи и близких родственников, при наличии подтверждающих документов;

– иностранцы, выезжающие после пребывания на санаторно-курортном лечении в РБ, при наличии подтверждающих документов;

– иностранцы, следующие по документам, подтверждающим степень тяжести и выраженности затруднений физической активности 75—100%;

– иностранцы, выезжающие из РБ при депортации (высылке);

– иностранцы, прибывшие по приглашению госорганов для участия в мероприятиях на территории страны;

- белорусы, направляемые за пределы страны для получения медпомощи, при наличии решения комиссии.

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