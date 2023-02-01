ISW: Разбитых «вагнеровцев» выводят из-под Бахмута 1.02.2023, 10:55

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Ротация или изгнание?

Российские обычные силы заменяют израсходованные силы ЧВК «Вагнера», передислоцируя их из Бахмута на линию фронта на юге Украины. Наемники ЧВК несут огромные потери.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Так, российские войска производят неопределенные ротации сил из Херсонской области. Украинские официальные лица впервые сообщили о прибытии войск «Вагнера» на восточный (левый) берег Херсонской области 15 января.

Эксперты говорят, что, возможно, оккупанты ротируют уставшие от боев силы «Вагнера» в пользу обычных российских подразделений, которые, вероятно, отдыхали и переоснащались после ухода россиян на левый берег Херсонской области в ноябре.

«Минобороны России может пытаться полностью вытеснить войска «Вагнера» вблизи Бахмута и создать традиционную российскую военную командную структуру как единственного победителя вокруг Бахмута, предполагая, что российские войска в конце концов возьмут город», – заявили в ISW.

При этом министерство обороны России и Евгений Пригожин выдвинули противоположные заявления по поводу недавних «достижений» России вокруг Соледара и Бахмута. По их словам, захватчики захватили Благодатное западнее Соледара 31 января после того, как Пригожин заявил, что войска «Вагнера» захватили этот поселок 28 января.

«Вероятно, Пригожин чрезмерно компенсирует пониженные боевые возможности и зависимость от обычных сил «Вагнера», заявляя о территориальных достояниях до того, как минобороны сможет реально претендовать на них для российских обычных сил», – подчеркнули эксперты.

К тому же минобороны РФ, вероятно, стремится подорвать влияние ЧВК «Вагнера» в Украине, несмотря на то, что министерство возлагается на силы этих преступников для поддержки российских усилий вокруг Бахмута с июля и несет ужасные потери за минимальные территориальные достижения.

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