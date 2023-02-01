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ISW: Разбитых «вагнеровцев» выводят из-под Бахмута

  • 1.02.2023, 10:55
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ISW: Разбитых «вагнеровцев» выводят из-под Бахмута

Ротация или изгнание?

Российские обычные силы заменяют израсходованные силы ЧВК «Вагнера», передислоцируя их из Бахмута на линию фронта на юге Украины. Наемники ЧВК несут огромные потери.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Так, российские войска производят неопределенные ротации сил из Херсонской области. Украинские официальные лица впервые сообщили о прибытии войск «Вагнера» на восточный (левый) берег Херсонской области 15 января.

Эксперты говорят, что, возможно, оккупанты ротируют уставшие от боев силы «Вагнера» в пользу обычных российских подразделений, которые, вероятно, отдыхали и переоснащались после ухода россиян на левый берег Херсонской области в ноябре.

«Минобороны России может пытаться полностью вытеснить войска «Вагнера» вблизи Бахмута и создать традиционную российскую военную командную структуру как единственного победителя вокруг Бахмута, предполагая, что российские войска в конце концов возьмут город», – заявили в ISW.

При этом министерство обороны России и Евгений Пригожин выдвинули противоположные заявления по поводу недавних «достижений» России вокруг Соледара и Бахмута. По их словам, захватчики захватили Благодатное западнее Соледара 31 января после того, как Пригожин заявил, что войска «Вагнера» захватили этот поселок 28 января.

«Вероятно, Пригожин чрезмерно компенсирует пониженные боевые возможности и зависимость от обычных сил «Вагнера», заявляя о территориальных достояниях до того, как минобороны сможет реально претендовать на них для российских обычных сил», – подчеркнули эксперты.

К тому же минобороны РФ, вероятно, стремится подорвать влияние ЧВК «Вагнера» в Украине, несмотря на то, что министерство возлагается на силы этих преступников для поддержки российских усилий вокруг Бахмута с июля и несет ужасные потери за минимальные территориальные достижения.

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