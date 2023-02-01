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Россияне поплатились за «хитрый маневр» возле Бахмута

  • 1.02.2023, 11:13
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Россияне поплатились за «хитрый маневр» возле Бахмута

Украинские пограничники ликвидировали подразделение войск РФ.

Украинские пограничники ликвидировали восемь российских захватчиков вблизи Бахмута в Донецкой области.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Ни один из восьми оккупантов живым на поле боя не остался», - сказано в сообщении. Россияне попытались окружить и взять штурмом опорный пункт пограничников вблизи Бахмута и поплатились за это.

«Маневр вражеских сил заметили операторы БПЛА и скорректировали на них миномет. А бойцы на опорнике открыли по захватчикам огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Вражеская группа была ликвидирована в полном составе!» - говорится в сообщении.

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