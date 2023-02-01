«Лейтенант управления» позвонил жителю Бреста, но «развод» не удался 8 1.02.2023, 11:46

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Разговор сразу пошел не по плану мошенников.

Жителю Бреста 31 января поступил звонок на WhatsApp от «лейтенанта управления», который предупредил, что на его фамилию злоумышленник взял кредит. Далее «телефонный мошенник» попытался выманить у собеседника реквизиты банковских счетов, но разговор пошел не по плану. Аудиозапись их разговора опубликовал BrestCITY.

Вот что сообщил брестчанин, который и записал разговор:

— Вчера часов около 5 вечера дело было. Жаль, с самого начала запись включить не успел. Представился товарищ этот лейтенантом какого-то управления. Говорил так быстро, что я не запомнил ни фамилию его, ни название управления. Начал с того, что кто-то по нотариально заверенной доверенность от моего имени взял кредит в банке.

«Лейтенант» поинтересовался, есть ли у брестчанина счета, кредиты, в каких банках. Затем жертве должен был позвонить «второй сотрудник», чтобы отменить все неправомерные действия со счетом клиента, а по факту он попытался бы выманить реквизиты банковской карты либо оформить кредит.

Однако брестчанин никаких сведений телефонным мошенникам не предоставил и разочарованный «лейтенант» завершил разговор, предупредив собеседника об ответственности «за разглашение данных предварительного третьим лицам». Больше злоумышленники «потерпевшему» не звонили.

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