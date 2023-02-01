Пригожина поставили на паузу 1.02.2023, 12:07

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Евгений Пригожин

Кремль наблюдает, выживет ли главарь ЧВК «Вагнера».

Максимальный мобилизационный потенциал Пригожина — около 100 тыс. человек (как минимум треть из этих ста тысяч может «забрать себе» Минобороны). При нынешней интенсивности «утилизации» вагнеровцев этого хватит на 8-9 месяцев. Это прекрасно понимает Пригожин, и это отлично понимают в Минобороны и Кремле. Поэтому в Кремле пока принято решение как минимум на полгода подвесить в воздухе политическое (и не только) будущее Пригожина.

Евгений Пригожин стал одним из ключевых ньюзмейкеров русско-украинской войны. В своем обзоре Украинский институт будущего показывает, чем владеет Пригожин, как работает его медиаимперия и каковы реальные политические и военные перспективы «повара Путина».

Специфика деятельности Пригожина

Конкорд и «(не) повар Путина»

До 2013 года Евгений Пригожин был одной из наименее публичных персон в окружении Путина. Владелец группы компаний «Конкорд» с широким профилем деятельности – от ресторанного бизнеса и школьного питания и добычи полезных ископаемых. Он представитель «питерской группы», и его бизнес на начальном этапе (а медиабизнес и после 2013 года) активно кредитовался принадлежащим Ковальчукам банком «Россия».

В конце 1990-х Пригожин открыл ряд ресторанов, в том числе New Island, который был популярен среди российской политической элиты. Позже начал развивать направление «Конкорд»-кейтеринг. И, благодаря знакомству с Путиным, он стал очень успешным. В заказчики входило (и входит) Управление делами президента РФ. «Конкорд» обслуживает кремлевские банкеты, обеспечивал питанием мероприятия руководства силовых структур.

Кроме ресторанного бизнеса, «Конкорд» активно занимается строительством, а связан с группой кампании — разведкой и добычей полезных ископаемых.

Политтехнолог и медиамагнат

Впервые имя Пригожина зазвучало в ведущих СМИ после 2013 года, когда возникло Агентство интернет-исследований (АИД). На фоне изменения характера потребления информации (усиление роли социальных сетей, новых медиа) Владимиру Путину понадобилась структура, способная решить задачу формирования общественного мнения по ключевым для российских властей вопросам. Традиционные каналы информирования — газеты, телевидение, радио — не работали и оставляли политическим оппонентам кремлевских властей возможность влиять, используя возможности интернет-ресурсов.

В результате возник АИД, который некоторые журналисты и политики стали называть «фабрика троллей», «ольгинские тролли» и т.д. Специфика работы агентства – продвижение через новые медиа необходимых нарративов, создание видимости массовой реакции на персон и их действия, кампании дискредитации, постоянный сбор и анализ информации о поведении пользователей соцсетей.

Начавшийся как внутрироссийский проект вскоре расширил сферу своих интересов на политику постсоветских государств (Украина, Беларусь, Грузия, Казахстан, страны Балтии), а к середине 2014 года — на страны ЕС и США.

С началом российско-украинской войны (аннексия Крыма, боевые действия на Донбассе) АИД обрастает сопутствующими информационными ресурсами: тематическими группами в социальных сетях, новыми «СМИ», в том числе выдающими себя за региональные медиа из зон конфликта.

В том же 2014 году на базе части вышеупомянутых ресурсов создается «Федеральное агентство новостей» — информационная группа, задачей которой, помимо прочего, было продвижение нарративов, которые на данном этапе не могли себе позволить транслировать медиа с историей и именем.

Позже на базе ФАН и было создано несколько интернет-изданий, которые, в частности, позиционируют себя как украинские. Среди последних можно упомянуть «КиевСМИ», «Новостное Агентство Харькова» и другие. В 2015 году они были объединены в медиагруппу «Патриот», которая сегодня включает более 20 изданий.

До 2019 года, пока рынок российских соцсетей и новостных агрегаторов не начал движение к монополизации в руках одной группы, «Патриот» работал равномерно по всем ключевым направлениям (новостные агрегаторы, «Одноклассники», «Вконтакте», «Мой мир» и т.д.). С 2020 года, с ростом популярности Telegram, появилось новое приоритетное направление – телеграмм-каналы. И уже в 2022 году группа «Патриот» имела ряд ТГ-каналов военной направленности. Именно они стали основой возникновения части русских «военкоров» (но лишь части – не более половины).

В 2022 году Пригожин резко усилил влияние на один из крупнейших российских информационных ресурсов — ИД «Комсомольская правда», в который, кроме «комсомолки» (с радио, ТВ-каналом), входят такие известные издания, как «Ва БанкЪ», «Экспресс-газета».

После смерти Владимира Сунгоркина, который в ориентации на группировку вокруг Путина был ближе к силовикам, управление окончательно перешло в холдинг «ЛДВ Пресс» Сергея Руднова. Это сын умершего в 2015 году друга Путина Олега Руднова. Кроме КП, в активе Руднова-младшего прямое владение ИА «Регнум» и еще 10 изданиями и радиостанциями, а также региональным ТВ-каналом (Петербург).

Пригожин был в дружеских отношений с Рудновым-старшим, в хороших отношениях и с сыном.

Важно также отметить, что развитие «ЛДВ Пресс» и пригожинской медиагруппы «Патриот» кредитуется из одного источника – банка «Россия» Ковальчуков.

ЧВК «Вагнер» и «Вагнер-групп»

Еще одним направлением деятельности Пригожина стала частная военная компания «Вагнер» или «группа Вагнера», возникшая в РФ на рубеже 2013-14 годов. В отличие от других российских ЧВК, группа долгое время не имела постоянной регистрации (и одного названия внутри РФ) даже как охранная компания. Только в 2022 году в Санкт-Петербурге открылся построенный «Конкордом» комплекс под названием «ЧВК Вагнер Центр». Там же расположен вербовочный пункт собственно частной военной компании.

Политика вербовки персонала не ограничивается территорией РФ. Группа активно набирает наемников из стран бывшего СССР, а также (по необходимости, как вспомогательный персонал), стран Африки и Азии. До недавнего времени предпочтение отдавалось людям, имеющим опыт военной службы. Однако с расширением географии работы и сферы задач требования к кандидатам были значительно снижены уже на рубеже 2015-16 годов.

Именно российские ЧВК (в частности, «группа Вагнера») были основной ударной силой РФ на начальном этапе российско-украинской войны в 2014 году на Донбассе. И люди Пригожина смогли продемонстрировать свою эффективность как в боях против украинских правительственных сил под видом добровольцев, так и в процессе борьбы с неконтролируемыми (или слабо контролируемыми) группировками в процессе создания вертикали управления на оккупированных территориях.

Наемников группы Вагнера можно разделить на четыре ключевые группы по специфике их использования.

Инструкторы и высококлассные профессионалы. Используются, прежде всего, для подготовки бойцов с долгосрочными контрактами, а также работают военными инструкторами за рубежом (Ангола, Сирия, Ливия, ЦАР, Мозамбик), личными охранниками контракторов (например, президент ЦАР, руководство GATIA в Мали).

Постоянный штат или ветераны. Хорошо подготовлены бойцы, имеющие опыт работы в нескольких миссиях. Используются для обучения новичков, на зарубежных миссиях как скелет ударных группировок. В отличие от первой группы эта, большая по численности группа наемников, предназначена для использования в боевых столкновениях. Активно используются для охраны нефтяных объектов в Ливии, золотых и алмазных рудников в Зимбабве.

Опытные бойцы по разовым контрактам. Бойцы, имеющие боевой опыт, но не имеющие большого опыта работы с ЧВК. Используется как ударная сила в военных и охранных операциях.

Новички. Набранные бойцы относительно низкой квалификации, которые нанимаются на краткосрочные контракты и используются в горячих точках, где необходимо задействовать большое количество «живой силы». Об этих можно смело говорить «расходный материал».

Суммарная численность квалифицированных бойцов в ЧВК «Вагнер» составляет, по разным оценкам, от 5 до 10 тысяч человек. Из которых около 1,5 тысячи — постоянные высококлассные специалисты. Широкая рекрутинговая кампания низкоквалифицированной пехоты (категория новички) довела численность структуры до 40-50 тысяч с учетом набора заключенных.

ЧВК «Вагнер», как и другие подобные организации (не только российские, но и американские, британские и т.п.) используется для продвижения интересов РФ в регионах (или конфликтах), где прямое участие ВС РФ нецелесообразно по политическим или экономическим причинам. Среди известнейших операций этой компании можно назвать следующие.

На фоне сообщений о наличии больших запасов урановых руд на севере Азавада ЧВК «Вагнер» согласился на подряд и участвует в гражданской войне в Мали на стороне GATIA (группировка туарегов, выступающая против независимости Азавада и сотрудничающая с центральным правительством).

В Судане, в период войны за независимость Южного Судана и в пограничных конфликтах за контроль над нефтяными полями, ЧВК «Вагнер» использовалась как ударная сила и группа, охраняющая активы Роснефти в регионе. Следует заметить, что «постреволюционное» (военное) правительство Судана категорически отрицает использование боевиков на своей территории.

В Сирии ЧВК «Вагнер» использовалась вместе с регулярными войсками России в гражданской войне на стороне Асада. Но со своей «спецификой»: эта военная компания, прежде всего, нацеливалась на контроль за нефтяными полями, которые намеревались (через подставные фирмы) разрабатывать Роснефть и Газпромнефть. Часть высококлассных специалистов ЧВК используются как инструкторы сирийских правительственных сил.

В Ливии использование ЧВК по своему характеру похоже на сирийскую операцию. За исключением того, что в стране не присутствовала регулярная российская армия. В остальном – это инструкторы для армии генерала Хафтара, участие в боевых столкновениях, охрана нефтедобывающих объектов.

Центрально-Африканская Республика. Сегодня, возможно, это один из самых известных контрактов ЧВК «Вагнер». Причем для работы привлекаются работники компании всех категорий, в том числе ядро из высококлассных специалистов. Российские наемники осуществляют охрану первых лиц государства, тренируют отряды спецназа правительственной армии и непосредственно участвуют в боях против повстанцев-мусульман. Сфера экономических интересов ЧВК – месторождения алмазов, окрестности Бакума с залежями бокситов (уран), перспективные нефтеносные участки (разведку ведут российские компании).

На Мадагаскаре ЧВК «Вагнер» выполнял (и выполняет) два параллельных проекта. Первый — предоставляла инструкторов для подготовки местных военных в рамках договоренностей ФСБ и ГУ ГШ РФ, а также охраняла политтехнологов, нанятых Пригожиным для обеспечения электоральных результатов для президента Андри Радзуэлина. Второй проект – охрана разведки и добычи хромитов, которую вела пригожинская Ferrum Mining (через СП с мадагаскарской государственной компанией Kraoma Mining). В 2020 году СП было реорганизовано: на место компании Пригожина пришли российские фирмы, аффилированные с Газпромом.

В Мозамбике участие бойцов ЧВК «Вагнер» заключалось также в подготовке местных спецназовцев и обеспечении безопасности бизнеса упомянутой выше Ferrum Mining – разведке запасов титановых руд и бокситов.

В Венесуэле сотрудники ЧВК «Вагнер» отвечали за охрану мощностей российско-венесуэльских нефтяных СП, а также за личную охрану менеджеров «Роснефти» и политических консультантов, нанятых в помощь режиму Мадуро.

Кроме того, по данным африканского Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), сотрудники ЧВК «Вагнер» работают как инструкторы для силовых структур в Зимбабве, ДР Конго, Анголе.

Трансформация роли Пригожина в Украине в 2022 году

Судя по характеру боевых действий, Кремль поначалу не планировал активного использования ЧВК как полноценных подразделений на фронте. Таким организациям отводилась роль ДРГ в тылу украинских войск, в первую очередь в больших городах, или роль мобильных групп для быстрых и точечных операций — от эвакуации отдельных лиц и до разведки и штурма объектов в ближайшем тылу украинских войск. Именно поэтому было крайне мало информации о бойцах ЧВК «Вагнер» на фронте, среди пленных и убитых. Приблизительно до мая 2022 года шла активная вербовка граждан постсоветских стран (в частности, выходцев из Украины и Беларуси) для работы «в малых группах».

Однако необходимость компенсировать потери армии РФ на начальном этапе войны привела к тому, что наемников группы Вагнера начали использовать как пехотные соединения на фронте. Была попытка найма «узких специалистов», в том числе вне России. Речь идет о летчиках, танкистах, артиллеристах, специалистах в области связи и РЭБ. Но эта рекрутинговая кампания имела лишь частичный успех – до первых погибших. К тому же осенью 2022 г. в российское законодательство были внесены изменения, позволяющие брать иностранцев на военную службу. Поэтому структуры Пригожина сконцентрировались именно на формировании пехотных соединений. Использование ЧВК позволяло Кремлю оттягивать момент объявления мобилизации и занижать оценку реального уровня потерь российскими гражданами. Кроме того, на фоне выплат из-за ранения или смерти использование наемников было гораздо дешевле.

Ближе к осени возникла необходимость резкого увеличения найма живой силы для пополнения потерь. В результате реализуется идея о найме заключенных в обмен на будущую амнистию и деньги. Это позволило Пригожину привлечь в свою структуру до 20-25 тысяч заключенных из российских колоний. Еще около 10 тысяч человек были наняты в депрессивных регионах РФ. Прежде всего, это люди без постоянного дохода, которые имеют существенные кредитные обязательства (ипотека, потребительские кредиты и т.п.).

Важно отметить, что Пригожин очень осторожно использует «ядро» своей ЧВК на фронте. Квалифицированные опытные бойцы чаще занимают командные должности и не участвуют в штурмовых операциях, а также работают в качестве инструкторов в лагерях подготовки.

Вторым направлением деятельности структур Пригожина были информационные операции, направленные на дезорганизацию украинского общества, распространение панических настроений. По этому направлению были мобилизованы ресурсы ФАН и связанных с ней групп. На начальном этапе (до середины марта) РФ надеялась на эффективность остатков медийной системы, выстроенной Медведчуком. Поэтому выстраивание инфраструктуры ресурсов Пригожина (фейковые «украинские» группы в телеграмме, сеть «военкоров» и т.п.) начали появляться только к середине марта. К середине лета уже работала целая сеть каналов, которая, прежде всего, освещает события в Украине.

Таким образом, уже к сентябрю 2022 Евгений Пригожин де-факто стал одной из ключевых фигур в российско-украинской войне.

«Группа Вагнера» в Украине и борьба Пригожина за субъектность

Попытка выйти из роли простого «порученца»

Переход войны в затяжное состояние, санкционное давление на РФ, ослабившее позиции некоторых российских компаний на мировом рынке, создали предпосылки для передела сфер влияния в окружении Путина. Так, например, потеряла свои позиции (и фактически полностью уничтожена) группировка «семьи» Ельцина, снижается роль группы «Роснефти» и лично Сечина. Есть недовольство Путина представителями группы силовиков.

К этому следует добавить возникновение точек напряженности в обществе. С одной стороны, недовольство и страх либерально настроенных жителей городов. С другой стороны, рост недовольства среди радикально, имперски настроенных россиян. Это создает предпосылки для пересмотра партийной системы России. Кремлю нужен, по меньшей мере, один политический проект, аналогичный партии «Родина» начала нулевых. Это позволило канализировать протестные настроения радикалов. Но готовых кандидатов на роль партийного лидера у Путина нет.

На этом фоне начинается игра Пригожина. Если с учетом написанного выше оценить его позиционирование в окружении президента РФ, точным определением станет «порученец». Бесспорно влиятельный, необходимый. Но используется только для «деликатных» миссий, которыми не могут заниматься как официальные структуры, так и отдельные политики. Выходит, что Пригожин должен делать грязную работу и брать на себя весь репутационный негатив. При этом его положение полностью зависит от востребованности предлагаемых деликатных услуг и приверженности Путина.

Но временная незаменимость в войне, важность информационных операций, как и процессы перераспределения влияния в российское верхушке, создают для Пригожина шанс изменить статус. То есть из «нерукопожатного» стать либо полноправным участником одной из кремлевских групп влияния (в идеале — создать впоследствии свою), либо лидером партийного проекта.

С этой целью Пригожин начинает активную медийную кампанию. Сеть военкоров, начиная с конца июля, критикует военное руководство, подчеркнуто положительно высказывается о работе оркестра (так они называют группу Вагнера). Причем последнее направление раскручивается постепенно, по мере роста. Аналогичную политику придерживается «Комсомольская правда», которая подключилась к работе на 2-3 недели позже.

Естественно, что такая волна информации сработала как спусковой крючок для федеральных каналов.

Первыми отреагировали каналы Национальной медиагруппы, которая находится в собственности группы Ковальчуков. Здесь уместно упомянуть роль банка «Россия» в создании медиаактивов Пригожина и «ЛДВ Груп» Руднова.

Далее (где-то в начале сентября) подключаются государственные каналы, находящиеся в управлении Правительства РФ.

И, наконец, последними в списке стали каналы группы «Газпром-медиа».

Пригожин становится одной из публичных персон в российской политике. Благодаря чему он вместе с Кадыровым добивается смены руководства «СВО», продвигая близкого им генерала Суровикина.

Следует отметить бонусы для Пригожина и в области контроля над медиа. Кремль, испугавшись резкой критики ТГ-каналов «военкоров», прибегает к тактике «кнута»: с рядом владельцев популярнейших ресурсов ФСБ проводит профилактические мероприятия. К тому же, информация выходит в публичное поле. Пригожин, имея собственную сеть военкоров и группу связанных с КП, избегает такого давления и, в результате, усиливает свои позиции в российском сегменте телеграмма.

На этом фоне он начинает «пробовать пределы дозволенного».

Публичная казнь Евгения Нужина, угрозы в адрес критиков выполняли роль, с одной стороны, устрашения (или, в случае с радикалами, мотивации — «найдем предателей») для части российского общества. Не считая того, это был вызов и демонстрация собственного политического веса представителям русских элит. Например, по факту смертной казни должны были отреагировать Генпрокуратура и Следственный комитет. Отсутствие действий со стороны Краснова и Бастрыкина стало показательным для других ключевых персон в окружении Путина.

Наем заключенных с обещанием (!) амнистии был вызовом уже упомянутому Игорю Краснову (генпрокурор), а также министру юстиции Константину Чуйченко и руководителю ФСИН Аркадию Гостеву.

Параллельно начинается публичная медийная атака на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, имеющего опыт работы вместе с Путиным с середины 90-х годов.

В Кремле решают кое-как ограничить претензии Пригожина и большинство конфликтов успокаивают. В печати создается картинка «новой реальности». Убийство Нужина представляется как провокация и уже по этому факту СК заводит дело. Относительно заключенных появляется информация о закрытых указах о помиловании после службы (или ранения), разворачивается кампания по проведению параллелей со «штрафбатами» периода Второй Мировой. Конфликт с Бегловым принудительно ставят на паузу.

Но общий трек становится очевидным. На фоне дискредитации части силовиков Пригожин пытается встроить ЧВК как полноправную часть силового ресурса РФ. И этим стать частью (влиятельной частью) номенклатурной группы силовиков в окружении российского президента.

Для реализации планов ему нужна картинка военного успеха. Поэтому преимущественное использование ЧВК «Вагнер» на донецком участке фронта (Бахмут, Соледар, Авдеевка) является результатом заинтересованности лично Пригожина, так и военного руководства. Благодаря наличию «дешевой» рабочей силы из числа заключенных «группа Вагнера» поддерживает высокую интенсивность боевых действий и добивается частичного успеха в окрестностях Бахмута. При этом взятие Соледара (единственный успех российской стороны за долгое время) Пригожин пытается выдать за свою и только свою победу, обеспеченную исключительно силами ЧВК. Тем самым в очередной раз противопоставляя себя военному руководству.

Ответный ход от системы

Активность Пригожина и его попытка бросить вызов сразу нескольким группам влияния: МВД (отвечали за задержание заключенных), Минюст (в его структуру входит ФСИН), частично ФСБ (контролирует деятельность организованной преступности с точки зрения политических связей) должна породить реакцию в ответ. Какова и была в виде перестановок в руководстве «СВО» и выдвижения Герасимова, а также изменения в медийном поле. Армейское руководство подчеркнуло, что успех РФ в Соледаре принадлежит не только вагнеровцам, а ключевые СМИ РФ приступили к аккуратному уходу от фактической рекламы данной ЧВК и ее владельца. Критики Пригожина пока нет, материалы скорее положительные. Но частота упоминания снизилась не менее чем вдвое. Стоит отметить, что публичный конфликт Пригожина и Стрелкова (Гиркина) является своеобразным ответом на уменьшение внимания к обеим персонам со стороны СМИ.

И, наконец, ключевое положение на фронте. ЧВК «Вагнер» несет колоссальные потери. Конечно, в результате успешной обороны ВСУ. Однако, есть в этом явлении и роль ВС РФ. Появляется разрозненная информация (что местами подтверждается украинскими военными), что вооруженные силы России часто не спешат оказывать наемникам артиллерийскую или воздушную поддержку и бронетехнику. Тем самым они способствуют уничтожению целых подразделений группы Вагнера в лобовых штурмах украинских позиций.

Если такая информация верна, то российское военное руководство избрало тактику постепенного уничтожения ЧВК «Вагнер», используя ее подразделения в лобовых штурмах на наиболее сложных участках. Параллельно с этим продолжается активное формирование ЧВК «Победа» (связываемая с Шойгу), активизировались ЧВК «Редут», ЧВК «Ястреб» (переговорник) Алексея Марущенко. При этом последние два подчеркивают свое присутствие в Украине в 2022 году уже с конца февраля.

Таким образом, при целесообразности дальнейшего использования ЧВК был выбран алгоритм нейтрализации Пригожина из-за уменьшения численности его компании и появления нескольких более «профессиональных» конкурентов.

Что будет с Пригожиным?

Ключевой вопрос, ответ на который определяет будущее Пригожина – мобилизационный потенциал его ЧВК. Можно предположить, что практика вербовки заключенных будет продолжена. Информация о высоком уровне потерь будет перебиваться историями бывших заключенных, амнистированных после участия в войне в Украине.

Учитывая, что в российских колониях и тюрьмах, по данным ФСИН, содержится около 250 тысяч человек, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления (из которых 22 тысячи женщин), максимальный мобилизационный потенциал для «группы Вагнера» можно оценить не более чем у 60-70 тысяч человек за весь 2023 год. При нынешней интенсивности «утилизации» вагнеровцев на фронте этого хватит для поддержания постоянной численности группировки на несколько месяцев, но не больше.

Однако вторая категория потенциальных наемников – люди из депрессивных районов без постоянного дохода с большими кредитными задолженностями – может дать еще около 50 тысяч новобранцев. Это при условии, что часть этой категории лиц не будет призвана в ВС РФ. Таким образом, максимальное количество рекрутов, на которые может рассчитывать Пригожин, – до 100 тысяч. При этом ядро ЧВК, состоящее из квалифицированных и обученных бойцов, вряд ли будет в полной мере задействовано на фронте в Украине, учитывая большое количество текущих контрактов за границей.

Параллельно в РФ будут усиливаться другие частные военные компании, попытающиеся занять место ЧВК «Вагнер» в менее рисковых, но не менее публичных операциях. К примеру, охрана ключевых объектов, зачистки уже занятых населенных пунктов (если таковые будут вследствие российского наступления), борьба с партизанами и украинскими ДРГ.

Таким образом, Пригожин может рассчитывать на силовую компоненту как основу своей политической активности только в 2023 году. Уже к осени при нынешних темпах «утилизации» вагнеровцев значение и значимость ЧВК «Вагнер» начнет стремительно уменьшаться. Если только не будут найдены альтернативные источники рекрутов или вагнеровцев массово отправят в тыл (первое — пока нереалистично, второе — очень невыгодно для Минобороны). Есть еще третий вариант — Пригожину прикроют оба канала вербовки, но пока Путин молчит.

Медийная составляющая кампании Пригожина может столкнуться с трудностями. Монополизация (или усиление позиций) в телеграмме и попытка стать камертоном тезисов радикальных ресурсов была возможна благодаря необходимости срочно ограничить поток негатива в отношении Кремля. На данном этапе можно предположить, что ключевые группы влияния в окружении Путина попытаются зайти на данное поле и создать новые ресурсы или взять под свой контроль имеющиеся.

Поэтому именно в 2023 году Пригожин попытается войти в группу силовиков как составляющую военной машины РФ. Ожидается поиск союзников, одним из которых может стать Золотов, а также продвижение инициативы по изменению российского законодательства и легализации использования ЧВК, в том числе и на территории РФ. Правда, пока все его попытки сделать это были безуспешными.

Второе направление усиления – партийный проект радикального характера – также возможно. У Пригожина есть соответствующие медиаресурсы, есть партнеры (Регнум, КП) и есть история участия в войне. И, что немаловажно, у него есть партнерские или близкие к партнерским отношения с думской партией «Справедливая Россия». Но проблема в этом направлении лежит в нерешительности Кремля. У Путина пока что не определились ни с форматом будущей партии, ни с именами ее потенциальных лидеров. Пригожин излишней своей активностью осенью подверг сомнению свою управляемость. Следовательно, не только снизил шансы единолично возглавить новый политический проект, но и получить там контрольный пакет. Судя по всему, пока в Кремле вопросы политического будущего Пригожина поставили на паузу и собираются отстраненно смотреть, сможет ли он выжить во фронтовой и политической борьбе с Минобороны и генштабом.

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