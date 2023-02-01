Ученые нашли название неизвестного государства на щите древнего царя 1.02.2023, 12:10

Бронзовый щит обнаружили на востоке Турции.

Надпись на бронзовом щите, приобретенном музеем Резан Хасс, раскрыла название неизвестной страны. Считается, что бронзовый щит, принадлежавший царю Аргишти, был найден в пределах Патноса или провинции Муш на востоке Турции, пишет Arkeonews (перевод - «Фокус»).

На конференции по урартской коллекции музея Резан Хас, организованной Университетом Кадиром Хасом, преподаватель и доцент Орхан Варол сообщил, что на бронзовом щите, принадлежавшем древнему царю, им удалось идентифицировать название ранее неизвестной страны.

Исследователь отметил, что они обнаружили существование новой страны под названием Карини (Qarini), написанной идеограммой KUR, являющейся государственным знаком.

По словам исследователей, большинство урартских надписей состоят из военных кампаний и побед царей, отчеканенных на каменных глыбах, таких как андезит, базальт и известняк, или на скалистых участках. Также удается получить информацию о войне и победе в урартских военных орудиях.

Понятно, что кроме использования урартских щитов в поле боя, они также могли служить символом победы для царей. Иногда на щите указывалось, что завоеванная страна или оружие посвящены главному богу. В руках царя или великого воина щит, играющий важную роль в победе в войне, приобретает символическое значение и ценность, являясь оформленной клинописью.

Щит имеет ширину 40 см. Кроме надписи, на поверхности щита есть пунктирные и криволинейные полосы.

Артефакт содержит новую информацию о расширении территории Урарту во времена правления царя Аргишти, а также о языковых особенностях этого государства.

Урарты переняли ассирийскую клинописную систему письма. Все правители, кроме Сардури I, писали на урартском языке. Его сын Ишпуини (примерно 830-810 гг. до н.э.) более поздние правители писали на урартском языке также.

Аргишти I был шестым известным царем Урарту, правившим с 786 по 764 год до н. Он завоевал северную часть Сирии и сделал Урарту самым могущественным государством в постхеттской Малой Азии. Он также расширил границы страны до Кавказа.

С самого начала истории царства Урарту изготовлялись очень характерные артефакты, включая сотни бронзовых поясов, а также щиты, колчаны, шлемы, бубенчики, конское снаряжение, ювелирные украшения, керамические и металлические сосуды разных форм.

Многие из этих артефактов имеют царские надписи и украшены характерными мотивами и сценами, состоящими из разных божеств и сложенных потусторонних существ, царских ритуалов, охоты, сражений и жанровых сцен.