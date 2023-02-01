ВСУ разбили танковую группировку РФ на подступах к Угледару 1.02.2023, 12:56

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Уничтожен бронетанковый взвод россиян.

Российская армия сегодня предприняла новый танковый штурм Угледара, однако была разгромлена на подходах к городу. Подразделениям ВСУ удалось уничтожить целый бронетанковый взвод россиян.

Об этом сообщает OSINT-исследователь и офицер ВСУ, пишущий в Сети под псевдонимом Tatarigami_UA.

На своей странице в Twitter он сообщил, что российские оккупанты активизировались сегодня с утра, однако понесли серьезные потери.

«Обновление на 1 февраля - 10:00: Противник предпринял еще один танковый штурм, понес потери и отступил. Противник потерял примерно один бронетанковый взвод», - подчеркнул он.

По словам украинского офицера, россияне продолжают атаки, однако меняют тактику и пытаются атаковать гораздо меньшими отрядами, чем в первые дни, но с теми же результатами, что и раньше: занять город не получается, ВС РФ приходится отступать с потерями.

Однако несмотря на это, противник продолжает наращивать резервы в непосредственной близости от Угледара, формируя новые ударные группы для замены/усиления войск на передовой.

«Я думаю, что противник может возобновить более крупные атаки, когда погодные условия позволят беспилотникам иметь лучшую видимость», - подчеркнул офицер.

Как сообщал сайт Charter97.org, украинские военные за последние сутки разбили основные силы войск РФ под Угледаром. Разгромлены наиболее опытные формирования оккупантов.

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