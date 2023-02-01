В Беларуси подняли тарифы на транзит нефти 1.02.2023, 13:06

Новые ставки начали действовать с 1 февраля.

В МАРТ Беларуси сообщили, что установлены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам.

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 23 января 2023 г. № 8 «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам» с 1 февраля тарифы на услуги, которые оказывает ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по транзитной транспортировке нефти через территорию Республики Беларусь, проиндексированы на 9%.

«Кроме того, постановлением предусмотрено повышение тарифов на транспортировку нефти по внутриреспубликанским маршрутным направлениям, учитывающее прогнозируемый в Республике Беларусь на 2023 год индекс цен производителей промышленной продукции, а также удельные тарифы (за 100 ткм) по транспортировке нефти по транзитным направлениям», – сказано в сообщении МАРТ.

Постановление вступило в силу с 1 февраля 2023 года.

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