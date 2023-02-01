«Был ичкерийцем» Мария Зайнетдинова, Newssky

1.02.2023, 13:32

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Рамзан Кадыров

Что означает неожиданное заявление Кадырова.

В субботу, 28 января, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сделал заявление с так сказать сепаратистским «душком». В частности, он резко прокомментировал заявление премьер-министра Польши, который в интервью крупнейшему французскому кабельному телеканалу LCI заявил, что Чечня могла бы получить независимость от России.

По мнению Матеуша Моравецкого, «для некоторых частей России она является тюрьмой народов, и да, эти части могли бы получить независимость». Так польский премьер ответил на вопрос журналиста, надеется ли он, что некоторые регионы РФ добьются независимости. В качестве примера он назвал Чечню, отметив, что чеченцы «храбро за это боролись веками», а «на протяжении нескольких десятилетий там было много разрушений и совершалось множество военных преступлений, так что да, я думаю, они заслуживают независимости».

Накануне, 26 января, председатель движения «Единая сила» Джамбулат Сулейманов, выступил перед делегатами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и заявил, что чеченская диаспора в Европе стремится к восстановлению независимости республики. На встрече также участвовал зампредседателя «Единой силы», сын бывшего президента непризнанной Ичкерии Аслана Масхадова — Анзор Масхадов.

В прошлом году представители чеченской диаспоры в Европе провели два съезда сторонников независимости республики Ичкерия. Первую встречу 25 и 26 ноября во Франции инициировал Джамбулат Сулейманов. Через день в Бельгии прошла конференция, организованная премьер-министром непризнанной Ичкерии за рубежом Ахмедом Закаевым.

В ответ на заявление премьер-министра Польши Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеобращение, в котором обвинил Украину и страны Европы в том, что они не поддерживали Ичкерию, когда она объявила себя независимой в 1990-х годах.

«Он (Матеуш Моравецкий — прим. ред.) говорит, надо поддержать Ичкерию. Где вы были, когда мы воевали за Ичкерию, когда мы отстаивали интерес независимости, почему европейские государства, в том числе и Украина, не поддержали нас, и сегодня вдруг вы решили поддержать несуществующее государство? <…> Я был ичкерийцем и нам не давали строить государство именно вы», — сказал глава ЧР.

По его словам, «сегодня, как бы ни хотели (в Чечне — прим. ред.) отдельное государство, мы никак не можем существовать, потому что 1,5 млн населения [нужно] кормить, одевать, обувать, образовывать, дошкольные, социальные вопросы, строительство, другие программы и проекты — нам это не потянуть», — отметил Кадыров.

Чечня сделала правильный выбор, оставшись с Россией, потому что «не потянула» бы расходы, сказал он. Тем самым признав, что за 20 лет разворовал десятки миллиардов долларов федеральных субвенций.

Напомним, Чеченская Республика Ичкерия провозгласила независимость в июле 1991 года после распада СССР, что привело к Первой чеченской войне. В ходе боевых действий 1994–1996 годов федеральные власти попытались силой вернуть регион в состав РФ, но потерпели поражение. В 1996 году Борис Ельцин приказал вывели вывести войска из Чечни, но через три года началась Вторая чеченская война, которая закончилась к весне 2000 года де-факто ликвидацией республики.

Рамзан Кадыров вместе с отцом Ахматом Кадыровым в Первую чеченскую войну воевал на стороне непризнанной Ичкерии. Звездный час «антироссийской» карьеры Кадырова-старшего наступил в августе 1995 года, когда первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев назначил его верховным муфтием Ичкерии. Ахмат Кадыров объявил России джихад, призвав мусульман убивать русских где бы они не встретились. Ему приписывают известную фразу: «Чеченцев миллион, а русских —150 миллионов. Если каждый чеченец убьет 150 русских, мы победим».

Кадыровы перешли на сторону федеральных властей в начале Второй чеченской в 1999 году. В мае 2004 года Ахмат Кадыров погиб при странных обстоятельствах в результате взрыва на стадионе в Грозном, в тот же год Путин посмертно присвоил ему звание Героя России. Рамзан Кадыров получил звание Героя России в 2004 году.

В результате чеченских войн погибло, по разным оценкам 300 тыс. человек, что при численности населения в порядка 1 млн человек является геноцидом, холокостом чеченского народа.

Как пишет Вадим Зайдман, «западные лидеры, напуганные террористическими актами 11 сентября 2011 года, предпочли поверить сентенциям Путина о том, что в Чечне Россия борется с мировым терроризмом. Большинство же населения западных стран действительно не знали о том, что происходит в Чечне — социальных сетей тогда не было, о трагедии Чечни в то время писали считанные СМИ, сама Чечня где-то далеко, это не Косово, которое в Европе… <… > Но сейчас, после агрессии России против Украины, после того, как все увидели, какими методами российский вермахт ведет войну, в первую очередь украинцы, но и западная общественность стали потихоньку переосмысливать события в Чечне 20-летней давности. Вспомнили, что за 20 лет до разрушенного Мариуполя — был разрушенный Грозный. За 20 лет до убийств мирных жителей Украины — были убийства мирных чеченцев: женщин, детей, стариков. За 20 лет до Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Бородянки — было истребление чеченских аулов. За 20 лет до геноцида в Украине — был геноцид в Чечне. И главное: приходит понимание, что именно геноцид в Чечне сделал теперь возможным геноцид в Украине. Точнее, отсутствие всякой реакции (помимо выражения глубокой озабоченности) мирового сообщества на чеченскую бойню, плюс, конечно, вялые реакции на грузинскую войну 2008 года, на аннексию Крыма и захват восточной Украины, на бомбежки Сирии — сделали возможным нынешний Апокалипсис».

Сейчас у Чеченской Республики Ичкерия появился второй шанс. Чеченский народ должен им воспользоваться, избавившись от путинской дворняги, на которой лежит пятно предательства.

Мария Зайнетдинова, Newssky

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