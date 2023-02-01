Соболенко выбилась в лидеры чемпионской гонки WTA

Соболенко выбилась в лидеры чемпионской гонки WTA1
- 1.02.2023, 13:58
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Третье место занимает еще одна белорусская теннисистка.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко выбилась в лидеры рейтинга чемпионской гонки WTA. Это стало возможным после победы на Australian Open.
В этом рейтинге у Соболенко 2470 очков, она занимает первое место. На втором месте —представительница Казахстана Елена Рыбакина, которую белоруска обыграла в финале Australian Open. У нее 1356 очков. Белоруска Виктория Азаренко, имеющая 881 очко, занимает третье место.
Чемпионская гонка отличается от обычного рейтинга WTA тем, что ведется только по накопительной системе и только по итогам текущего сезона для итогового турнира.
В мировом рейтинге WTA Соболенко занимает второе место. На первой позиции — польская теннисистка Ига Свентек. Азаренко лишь 16-я.