Соболенко выбилась в лидеры чемпионской гонки WTA 1 1.02.2023, 13:58

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Третье место занимает еще одна белорусская теннисистка.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выбилась в лидеры рейтинга чемпионской гонки WTA. Это стало возможным после победы на Australian Open.

В этом рейтинге у Соболенко 2470 очков, она занимает первое место. На втором месте —представительница Казахстана Елена Рыбакина, которую белоруска обыграла в финале Australian Open. У нее 1356 очков. Белоруска Виктория Азаренко, имеющая 881 очко, занимает третье место.

Чемпионская гонка отличается от обычного рейтинга WTA тем, что ведется только по накопительной системе и только по итогам текущего сезона для итогового турнира.

В мировом рейтинге WTA Соболенко занимает второе место. На первой позиции — польская теннисистка Ига Свентек. Азаренко лишь 16-я.

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