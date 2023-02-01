Экс-сотрудник КГБ: Путин испугался и сделал величайшую глупость 3 1.02.2023, 14:02

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Глава РФ сейчас напоминает курицу без головы.

21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал свой смертный приговор как диктатор. Политически он уже мертв.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал бывший сотрудник КГБ и российской разведки Сергей Жирнов, отметив, что Путину стоило уйти на пенсию, но в 2022 году он увидел пример Казахстана и испугался.

«Путин в 2022 году сделал величайшую глупость в своей жизни. Ему надо было тихо, спокойно уйти на покой, стать пенсионером и жить со своими миллиардами. Но его испугал Казахстан в январе 2022 года. Он понял, что даже если станет таким себе елбасы, то придет какой-нибудь Токаев и его сковырнет, вернет Конституцию в обратную сторону, изменит в обратную сторону название столицы, проведет выборы и вернет страну в нормальное русло. Путин этого испугался и решил: «У меня не остается ничего, кроме как затеять войну против внешнего врага», - считает Жирнов.

По его мнению, Путин уже не существует как глава государства:

«Об этом сказал главный человек в мире. Президент Соединенных Штатов Америки назвал его военным преступником и мясником. И руководитель Украины сказал, что с Путиным никакого разговора больше не будет. Все. Путина политически не существует. Он уже курица без головы, еще бежит, но головы у него уже нет».

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