В Великобритании нашли «морского крокодила» 1.02.2023, 14:09

Вероятно, эти рептилии заселяли прибрежную зону.

В первой половине мезозойской эры в морях нашей планеты плавали талаттозухии, или «морские крокодилы» — первые крокодиломорфы, адаптировавшиеся к жизни в открытом океане. Некоторые талаттозухии габаритами не уступали современному гребнистому крокодилу, достигая больше семи метров в длину, но в среднем это были относительно некрупные рептилии длиной до четырех метров, пишет Naked science.

Ранее ученые только предполагали, что предки талаттозухий отделились от остальных крокодиломорф в конце триасового периода: прямых доказательств в виде окаменелостей не было, а древнейших представителей подотряда, уже полностью адаптированных к жизни в море, нашли в отложениях среднего юрского периода возрастом около 165 миллионов лет. И вот, наконец, гипотеза обрела свои окаменевшие доказательства: в Великобритании раскопали относительно полный скелет древнейшего талаттозуха, жившего почти 190 миллионов лет назад.

Фрагменты черепа, позвоночника и конечностей морского ящера обнаружили в Дорсете на юге Великобритании. Новый вид назвали тернерзухом Хингли (Turnersuchus hingleyae) — в честь Пола Тернера и Элизабет Хингли, нашедших окаменелости в 2017 году. Тернерзух был сравнительно невелик по меркам поздних талаттозухий — всего около двух метров от носа до хвоста, но для раннего юрского периода это вполне внушительный размер.

Несмотря на узкие челюсти, придававшие хищнику сходство с современным гавиалом, у тернерзуха, судя по большим надвисочным отверстиям, был довольно сильный укус. Вероятно, этот «морской крокодил» заселял прибрежную зону, охотясь на рыбу и головоногих моллюсков, хотя при случае наверняка не пропускал мимо и некрупных сородичей-рептилий.

Теперь, когда найдены настолько древние окаменелости, разрыв между гипотетическим временем появления первых талаттозухий и древнейшими известными представителями подотряда сократился почти вдвое. Остается надеяться, что в будущем исследователи обнаружат кости современников тернерзуха или даже его более древних родственников, чтобы составить самое полное древо эволюции этих удивительных «морских крокодилов».

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