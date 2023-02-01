На дорогах Беларуси появился странный знак 7 1.02.2023, 14:47

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Как должен поступать водитель, увидев это изображение?

Читатель агентства «Минск-Новости» сфотографировал дорожный знак, привлекший внимание. Речь идет о табличке с изображением полумесяца.

— Как водитель должен поступать в данной ситуации, если такой дорожный знак в ПДД не существует?! Все дорожные знаки должны соответствовать СТБ 1140-2013 и быть согласованы с ГАИ, — отметил в сообщении автолюбитель.

Ответ на обращение дали в ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Там напомнили, что в 2022 году Указом № 145 «О совершенствовании организации дорожного движения» внесены изменения в Правила дорожного движения.

Вместе с новыми терминами и понятиями в ПДД появились новые знаки и знаки дополнительной информации (таблички), требованиями которых должны руководствоваться участники дорожного движения. Так, табличка 7.5.9 «Темное время суток» (полумесяц со звездами) регламентирует действие дорожного знака по времени суток.

То есть в показанном на фото случае ограничение скорости действует только в темное время суток. А согласно ПДД, это промежуток времени, который начинается после захода солнца и заканчивается с его восходом. Помимо ограничения максимальной скорости, табличка 7.5.9 может устанавливаться и с другими дорожными знаками.

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