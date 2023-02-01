закрыть
1 февраля 2023, среда, 15:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На дорогах Беларуси появился странный знак

7
  • 1.02.2023, 14:47
  • 5,444
На дорогах Беларуси появился странный знак

Как должен поступать водитель, увидев это изображение?

Читатель агентства «Минск-Новости» сфотографировал дорожный знак, привлекший внимание. Речь идет о табличке с изображением полумесяца.

— Как водитель должен поступать в данной ситуации, если такой дорожный знак в ПДД не существует?! Все дорожные знаки должны соответствовать СТБ 1140-2013 и быть согласованы с ГАИ, — отметил в сообщении автолюбитель.

Ответ на обращение дали в ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Там напомнили, что в 2022 году Указом № 145 «О совершенствовании организации дорожного движения» внесены изменения в Правила дорожного движения.

Вместе с новыми терминами и понятиями в ПДД появились новые знаки и знаки дополнительной информации (таблички), требованиями которых должны руководствоваться участники дорожного движения. Так, табличка 7.5.9 «Темное время суток» (полумесяц со звездами) регламентирует действие дорожного знака по времени суток.

То есть в показанном на фото случае ограничение скорости действует только в темное время суток. А согласно ПДД, это промежуток времени, который начинается после захода солнца и заканчивается с его восходом. Помимо ограничения максимальной скорости, табличка 7.5.9 может устанавливаться и с другими дорожными знаками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Предсказание сбывается
Предсказание сбывается Борислав Береза
Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки
Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки Артем Черников
Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип