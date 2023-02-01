В Украине ликвидировали «атамана» из Волгоградской области РФ 4 1.02.2023, 14:52

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Оккупанта с его группой накрыла артиллерия ВСУ.

45-летний атаман хутора Каменного Даниловского района Волгоградской области Александр Бочаров был ликвидирован 19 января, вместе с группой, когда они возвращались с задания, накрыла артиллерия, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе.

«Похороны ряженного состоялись 30 января. По рассказу казачьего общества станицы Островской Виктора Пиунова: «Когда все началось 24 февраля, Саша сначала молчал-молчал, а потом (в ноябре) говорит - Бать, я пойду добровольцем. А у него шестеро ребятишек. Я ему говорю: «Ты понимаешь, что там можно голову сложить? На что он мне ответил - Надо же кому-то идти», - отметил расследователь.

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