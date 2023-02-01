Гиркин сделал заявление о восстании российских военных против Путина 4 1.02.2023, 15:18

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Игорь Гиркин-Стрелков

Одной из причин является фигура министра обороны РФ Шойгу.

Бывший полевой командир «ДНР» и экс-офицер российских спецслужб Игорь Стрелков-Гиркин рассказал, почему российские власти не пускают его на фронт.

В одном из последних онлайн-эфиров он заявил, что Кремль боится, что Гиркин поднимет восстание российских военных на передовой против Путина.

Дополнительной причиной является неприязнь Гиркина к министру обороны РФ Шойгу, которого тот постоянно критикует на протяжении всех 11 месяцев войны.

«Полковника Гиркина - нет, нельзя. А то вдруг он восстание поднимет против Владимира Владимировича (Путина). Это ж опасность какая огромная. Что вы, нельзя! Да к тому же он не любит Сергея Кужугедовича. Святого человека, который так хорошо подготовил нашу армию, что мы вот так вот и воюем двенадцатый месяц», - заявил он.

В свою очередь, авторы Telegram-канала «Сеятель ветра» отмечают, что российские власти воспользовались Гиркиным в 2014 году, когда нужно было разжечь огонь войны на Донбассе, а после ряда чудовищных ошибок (сбитый Боинг, отступление из Славянска) его «выкинули на улицу».

«И теперь он, как «сбитый летчик», да еще и с клеймом военного преступника, больше никому не нужен», - отмечено в комментарии к видео.

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