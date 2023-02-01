Натужный ритуал Эль Мюрид

1.02.2023, 15:48

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Эль Мюрид

Совершенно ясно, что Путин не сможет ответить на ключевой вопрос.

Многострадальное послание Федеральному собранию, возможно, все-таки будет зачитано. Хотя это и неточно. Вообще, все мероприятия, которые проводит высшая власть, больше напоминают спецоперации — внезапно и без объявления войны что-то происходит. Это такой стиль и образ жизни. Впрочем, логично, если кругом враги, включая и собственное население, а врага всегда нужно ошарашивать внезапностью.

Послание полностью вписывается в этот стиль. И неважно — зачитают ли его или не будут, как это случилось в прошлом году. До самого конца так и было неизвестно, и только под новый год сообщили — нет.

Управлять страной в режиме спецоперации, конечно, можно, но результаты такого управления — они перед глазами. Нюанс в том, что «спецоперируют» не только население, но и всю «вертикаль», которая понятия не имеет, что взбредет в голову руководству буквально завтра. Неудивительно, что планирование в реальных российских условиях перестает иметь сколь-либо практический смысл. Зачем, если завтра все внезапно может измениться, причем даже неясно, исходя из каких критериев и предпосылок.

Управление такого рода — это чистейший хаос, что мы и наблюдаем. Собственно, хаотичность была видна достаточно давно, но ее держали в определенных рамках ритуалов. Однако начиная с фейковой пандемии 2020 года и ритуалы были сломаны, и хаос заполнил все управленческое пространство.

Неудивительно, что нынешнее послание в целом выглядит тоже как продукт хаоса. Будет оно или нет — неизвестно. Когда состоится — а кто его знает. Что в нем будет сказано, узнаете по ходу оглашения.

В нормальных странах существует формат публичных дискуссий, которые и формируют какой-то управленческий консенсус. Задача публичных дискуссий — выявить противоречия, требующие разрешения на политическом уровне. После чего руководство оглашает свое решение по злободневным вопросам, выявленным таким образом.

В России публичных дискуссий уже нет. Есть только мнения на заданную тему, причем шаг вправо-шаг влево может быть чреват, а потому никто не рискует выступать с точкой зрения, которую можно было бы трактовать, как альтернативную. В таком формате выявить реальные, а не выдуманные противоречия невозможно.

Прямо сейчас очевидно существует проблема. Которая возникла после 24 февраля прошлого года. Парадокс, но за истекшие 11 месяцев так и не сформулирован ответ на базовый вопрос - «зачем?» Это, между прочим, вопрос стратегии. Вопрос смысла. Без ответа на него все остальные теряют ценность. Власть попыталась ответить на этот вопрос, получилось у нее крайне неубедительно, причем ответов было слишком много, чтобы понять, о чем вообще идет речь. Отсюда и шаги, которые вызывают и недоумение, и вопросы — в частности, присоединение территорий, которые даже по формальным признакам не контролируются в полной мере. Если принять на веру, что это теперь территория России, то получается — Россия подверглась вражеской агрессии и стоит вопрос о ее существовании? Или нет?

Если сама власть не в состоянии внятно сформулировать цели военной операции (пусть она и прикрыта странным понятием «специальная операция»), а людей, задающихся вопросами смысла этого мероприятия, привлекают к ответственности, включая уголовную — то что вообще происходит?

Что будет в послании (если оно состоится), не знает никто. Наверное, и сам Путин не имеет понятия. Режим спецоперации предполагает, что всё будет решаться в последнюю минуту, в зависимости от того, как сложится обстановка. Но совершенно точно Путин не сможет ответить на ключевой вопрос — зачем это все. Скорее всего потому, что ответа на него на самом деле нет, а бесконечно врать уже не получается, тем более, что вранья за этот год было достаточно много, его уже невозможно создать как нечто новое.

Тем более не будет дан ответ — кто несет ответственность за весь этот хаос. Обвинять исполнителей нелепо, так как это будет означать, что высшее руководство не в состоянии контролировать исполнителей. Обвинять самого себя? Тем более нелепо такое даже представить. Уже поэтому тема ответственности, равно как и тема «что это было», скорее всего, вообще никак не прозвучит. Будут поставлены новые задачи, совершенно не вытекающие ни из чего (хотя бы потому, что если неясен смысл всего мероприятия, неясно, каковы критерии любых задач и решений).

Скорее всего, послание станет попыткой хоть как-то, но поддержать ритуал. Чтобы продемонстрировать, что стабильность еще существует. А значит — рукопожатие твердое несмотря на работу с документами. Ничего внятного в нем так и не найдется, хотя пропаганда, конечно, постарается высосать из пальца хоть какой-то смысл этого действа. Да и будет ли само послание — это сегодня тоже вопрос.

Эль Мюрид, telegra.ph

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