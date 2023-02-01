Генерал США: Украина вернет Крым к августу этого года, но есть условие 1.02.2023, 16:02

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Бен Ходжес

Новое американское оружие позволит изолировать группировку войск РФ.

Оперативные поставки Украине дальнобойного оружия западными странами позволят Киеву вернуть Крым уже к концу августа 2023 года, считает бывший командующий силами армии США в Европе Бен Ходжес. Для этого необходимо передать Украине ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System) дальностью около 300 километров и GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью 150 километров, пишет Ходжес в колонке для The Economist.

По его мнению, своевременное получение высокоточного оружия вкупе с анонсированными поставками бронетехники позволят ВСУ изолировать полуостров, отрезав его от каналов снабжения — Крымского моста и сухопутного пути из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь.

Параллельно с этим необходимо регулярно на протяжении нескольких месяцев наносить удары по военным базам в Севастополе, Джанкое и Саках, чтобы вынудить Россию вывести с полуострова авиацию и военно-морские силы, пишет Ходжес.

Экс-глава военных сил США в Европе призвал украинские власти не начинать мирных переговоров с Россией до возвращения оккупированных территорий.

«Если эта война касается не только Украины, но и сохранения международного порядка, основанного на правилах, и предотвращения российской агрессии против Европы, то для России недопустимо получать вознаграждение за свое вторжение. Любое мирное соглашение, которое предоставит ей территорию, сделает именно это», — пояснил он.

Сценарий, при котором потеря Крыма может расцениваться Москвой как повод для применения ядерного оружия, американский генерал назвал маловероятным.

В Кремле серьезно относятся к предупреждению Вашингтона о «катастрофических последствиях» ядерного удара, считает Ходжес. По его словам, такой удар не может уничтожить украинские войска, рассредоточенные на территории страны, а у самой России нет достаточного количества хорошо обученных и оснащенных сил для ликвидации последствий.

«Самая важная причина, по которой Украине не следует вести переговоры с Россией, заключается в том, что теперь у нее может появиться шанс вернуть себе Крым. Это самый важный участок территории, захваченный Россией в 2014 году, и он также станет решающей территорией этой войны. Украинцы знают, что пока Россия сохраняет за собой Крым, они более уязвимы для будущих нападений, чем до того, как Россия его захватила. И пока он есть у России, Украина не может восстановить свою экономику. Это потому, что русские могут вмешиваться в работу всех украинских портов из Крыма, нарушать судоходство из таких мест, как Одесса, и блокировать доступ к Азовскому морю», - заявил он.

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