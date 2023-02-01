Российские оккупанты жалуются на вшей 14 1.02.2023, 16:17

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Их жены записали обращение к Путину.

С жалобами к Путину обратились жены мобилизованных жителей Уссурийска Приморского края.

Их мужья были отправлены в зону боевых действий в Украине без необходимой подготовки, а уже на месте оккупанты столкнулись с отсутствием элементарных условий, из-за чего у них ухудшилось состояние здоровья и завелись паразиты.

«Не получив должной подготовки на Сергеевском полигоне, на огневой рубеж прибыли в начале октября. В настоящее время, находясь на первой линии, у них не было замены для отдыха. Нет возможности соблюдать личную гигиену, отчего у военнослужащих завелись бельевые вши и началась чесотка. Должная медицинская помощь не оказывается, вследствие чего обострились хронические заболевания», — пожаловались жены так называемых «мобиков».

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