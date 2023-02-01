В Ивьевском районе прямо на ходу загорелся микроавтобус 2 1.02.2023, 16:45

За рулем находился 46-летний водитель.

В Ивьевском районе Гродненской области прямо во время движения загорелся микроавтобус. Как сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, инцидент произошел около 8 утра 1 февраля 2023 года.

За рулем микроавтобуса марки Opel, который ехал из Воложина в направлении Гродно, находился 46-летний водитель. В какой-то момент автомобиль загорелся, однако водитель не пострадал.

В настоящее время специалисты разбираются в том, что именно послужило причиной возгорания.

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