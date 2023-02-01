На Мюнхенскую конференцию по безопасности вместо властей РФ пригласили Ходорковского и Каспарова 8 1.02.2023, 17:11

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Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский

В прошлом году Кремль сам отказался участвовать в мероприятии.

Организаторы Мюнхенской международной конференции по безопасности в этом году отказались приглашать представителей правительства России.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на интервью председателя конференции Кристофа Хойсгена немецкой радиостанции MDR Aktuell.

«Высказывания, которые мы ежедневно слышим из Кремля, не позволяют заключить, что Россия хотя бы на йоту отступит от того, что Путин провозгласил целью войны, а именно, разрушения Украины», — пояснил Хойсген.

По его словам, вместо чиновников от России приглашены представители гражданского общества и оппозиции, в частности, Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский.

В 2022 году Россия впервые отказалась участвовать в Мюнхенской конференции.

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