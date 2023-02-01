закрыть
1 февраля 2023, среда, 18:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жителя Светлогорска приговорили к двум годам колонии за «оскорбление» Лукашенко

2
  • 1.02.2023, 18:19
  • 1,424
Жителя Светлогорска приговорили к двум годам колонии за «оскорбление» Лукашенко

Приговор вынес судья Антон Дудуль.

В суде Бобруйского района и Бобруйска 23 января осудили Анатолия Тептикова по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса («Оскорбление» Лукашенко). Судья Антон Дудуль назначил Анатолию два года лишения свободы в колонии в условиях общего режима, сообщают правозащитники.

Анатолия задержали 25 октября 2022 года. Находясь в дежурной комнате милиции железнодорожного вокзала в Бобруйске, он несколько раз «высказал оскорбления в адрес Лукашенко».

Анатолию 59 лет, он житель Светлогорска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Предсказание сбывается
Предсказание сбывается Борислав Береза
Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки
Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки Артем Черников
Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип