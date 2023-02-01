Жителя Светлогорска приговорили к двум годам колонии за «оскорбление» Лукашенко 2 1.02.2023, 18:19

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Приговор вынес судья Антон Дудуль.

В суде Бобруйского района и Бобруйска 23 января осудили Анатолия Тептикова по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса («Оскорбление» Лукашенко). Судья Антон Дудуль назначил Анатолию два года лишения свободы в колонии в условиях общего режима, сообщают правозащитники.

Анатолия задержали 25 октября 2022 года. Находясь в дежурной комнате милиции железнодорожного вокзала в Бобруйске, он несколько раз «высказал оскорбления в адрес Лукашенко».

Анатолию 59 лет, он житель Светлогорска.

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