ЧВК «Вагнер» не справляется с вывозом тел с фронта и отправляет родственникам пустые гробы 2 1.02.2023, 19:16

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иллюстрационное фото

Потери за зиму значительно выросли.

Выросшие за зиму потери в Украине создают проблемы для ЧВК «Вагнер»: наемникам стало сложнее вывозить тела погибших, чтобы передать их родственикам для захоронения. Как сообщают источники «Верстки» в похоронной сфере, большая часть тел остается на территории Украины, в аннексированных или приграничных регионах, однако у большинства семей воюющих «есть запрос» на то, чтобы все же получить тело.

При этом у Минобороны «есть свои ресурсы, своя логистика», чтобы вывозить погибших, а у частных военных компаний — нет. «Чевэкашникам, с гробами не помогают. Они официально военными не считаются, поэтому они не могут пользоваться министерской инфраструктурой, так что им приходится самим носиться с трупами по рынку», — пояснил собеседник издания.

Тела убитых вывозят на чем придется — от военной техники до машин дальнобойщиков, оборудованных рефрижераторами. Вывоз каждого тела обходится ЧВК в сумму от 50 000 до 100 000 рублей, счет идет на сотни погибших, перевозки «идут по всей России».

К осени у ЧВК накопилось такое количество «груза 200», что в госпитале Горловки в ДНР у убитых наемников изымали документы, а тела запаковывали в мешки для транспортировки и увозили в неизвестном направлении. По словам одного из собеседников «Верстки», в нескольких случаях семьям погибших приходилось хоронить пустые гробы. При этом наемники никак им не помогали и «не отвечали» на запрос о возвращении тел.

Точное количество погибших российских военных наемников неизвестно. Би-би-си и «Медиазоне» удалось достоверно подтвердить гибель 12 200 военнослужащих. По оценкам самих журналистов, число погибших может быть как минимум в два раза больше.

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