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Президент Грузии: РФ должна вернуть Абхазию и Южную Осетию в рамках мирного соглашения по Украине

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  • 1.02.2023, 19:32
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Президент Грузии: РФ должна вернуть Абхазию и Южную Осетию в рамках мирного соглашения по Украине
Саломе Зурабишвили
Фото: AP

Зурабишвили считает, что Россия почти проиграла в Украине.

Деоккупация грузинских территорий, захваченных Россией, должна произойти в рамках мирных договоренностей, которые могут быть достигнуты в рамках завершения войны РФ против Украины. Об этом заявила 1 февраля агентству Bloomberg президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Глава государства считает, что Россия должна «выучить, где ее границы», и отказаться от почти 15-летней оккупации территории Грузии (Абхазии и Северной Осетии).

Зурабишвили подчеркнула, что в ходе переговоров о мире «вопросы Грузии должны быть на столе» также, и РФ должна отступить со всех оккупированных ей территорий.

Президент Грузии заявила, что «Россия уже практически проиграла сражения» против Украины, «если не всю войну».

По ее словам, Запад «совершит еще одну большую ошибку», если «в рамках условий капитуляции» не потребует от России полного вывода ее войск.

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