В Минске арестовали старейшину церкви «Новая Земля» вместе с женой 1 1.02.2023, 19:36

1,762

Их обвиняют в протестах.

Силовики задержали в Минске старейшину церкви евангельских христиан-баптистов «Новая Земля» Андрея Мамойко и его жену Веру Мамойко. Об этом сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по ст. 342 УК об активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. По предварительной информации, основанием для обвинения стали фотографии их участия в протестах в 2020 году.

Супруги пока что находятся в изоляторе на Окрестина.

Андрей и Вера Мамойко — известные музыканты в кругах евангельских христиан Беларуси, они участвовали в записи нескольких альбомов христианской музыки. На момент ареста Андрей работал разработчиком в белорусской IT-компании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».