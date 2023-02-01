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В Минске арестовали старейшину церкви «Новая Земля» вместе с женой

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  • 1.02.2023, 19:36
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В Минске арестовали старейшину церкви «Новая Земля» вместе с женой

Их обвиняют в протестах.

Силовики задержали в Минске старейшину церкви евангельских христиан-баптистов «Новая Земля» Андрея Мамойко и его жену Веру Мамойко. Об этом сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по ст. 342 УК об активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. По предварительной информации, основанием для обвинения стали фотографии их участия в протестах в 2020 году.

Супруги пока что находятся в изоляторе на Окрестина.

Андрей и Вера Мамойко — известные музыканты в кругах евангельских христиан Беларуси, они участвовали в записи нескольких альбомов христианской музыки. На момент ареста Андрей работал разработчиком в белорусской IT-компании.

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