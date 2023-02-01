закрыть
1 февраля 2023, среда, 20:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Израиль готов рассмотреть поставку Украине систем ПВО «Железный купол»

3
  • 1.02.2023, 20:01
  • 2,404
Израиль готов рассмотреть поставку Украине систем ПВО «Железный купол»

Об этом заявил премьер Израиля.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим не исключает возможность передачи Украине своей тактической системы ПРО «Железный купол».

В своем интервью CNN он отметил, что государство пока что изучает вопрос об усилении воздушной защиты Киева от внешних атак. В частности, и передачу «Железного купола».

«Ну, я, безусловно, рассматриваю это», - сказал он.

«Железный купол» — израильская тактическая система ПРО, разработана компанией Rafael. Она способна ловить в небе неуправляемые тактические ракеты с дальностью полета от 4 до 70 километров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Предсказание сбывается
Предсказание сбывается Борислав Береза
Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки
Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки Артем Черников
Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип