Израиль готов рассмотреть поставку Украине систем ПВО «Железный купол» 3 1.02.2023, 20:01

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Об этом заявил премьер Израиля.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим не исключает возможность передачи Украине своей тактической системы ПРО «Железный купол».

В своем интервью CNN он отметил, что государство пока что изучает вопрос об усилении воздушной защиты Киева от внешних атак. В частности, и передачу «Железного купола».

«Ну, я, безусловно, рассматриваю это», - сказал он.

«Железный купол» — израильская тактическая система ПРО, разработана компанией Rafael. Она способна ловить в небе неуправляемые тактические ракеты с дальностью полета от 4 до 70 километров.

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