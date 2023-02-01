Израиль готов рассмотреть поставку Украине систем ПВО «Железный купол»3
- 1.02.2023, 20:01
- 2,404
Об этом заявил премьер Израиля.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим не исключает возможность передачи Украине своей тактической системы ПРО «Железный купол».
В своем интервью CNN он отметил, что государство пока что изучает вопрос об усилении воздушной защиты Киева от внешних атак. В частности, и передачу «Железного купола».
«Ну, я, безусловно, рассматриваю это», - сказал он.
«Железный купол» — израильская тактическая система ПРО, разработана компанией Rafael. Она способна ловить в небе неуправляемые тактические ракеты с дальностью полета от 4 до 70 километров.