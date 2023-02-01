Джонсон – Западу: Дайте украинцам то, что им нужно, как можно быстрее 1.02.2023, 20:31

Борис Джонсон

Экс-премьер-министр Великобритании призвал усилить поддержку Украины.

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Fox News, которое вышло 31 января, призвал усилить поддержку Украины.

«Сейчас самое время удвоить нашу поддержку, дать им то, что им нужно, будь то танки или дальнобойная артиллерия. Им нужно выгнать [президента РФ Владимира] Путина со всей территории, – сказал он. – Все, что я хочу сказать: сэкономить время, сэкономить деньги, сэкономить жизни, дать украинцам то, что им нужно, как можно быстрее. Сделайте это. Забудьте о Путине, идите к экономической стабильности, долгосрочному миру и процветанию. И для людей».

По словам политика, он на этой неделе встречался в Вашингтоне с американскими высокопоставленными политиками, обсуждал поддержку Украины. Джонсон отметил, что хочет «отдать должное» администрации президента США Джо Байдена и ее позиции в этом вопросе.

«То, что они сделали, то, что сделал Джо... то, что сделали все его люди в очень трудных обстоятельствах, – они вышли и дали Украине то, что ей было нужно. Я думаю, что сейчас нам всем нужно идти дальше, экономить время, деньги, жизни и дать украинцам то, что им нужно», – добавил он.

Отвечая на вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16, Джонсон обратил внимание на дискуссии, которые предшествовали решениям о передаче украинским военным других видов военной техники, в частности реактивных систем залпового огня HIMARS и западных танков.

«Каждый раз когда мы говорим, что будет ошибкой предоставлять такой-то один вид оружия, мы в конечном итоге делаем это, и это заканчивается тем, что это правильная вещь для Украины», – подчеркнул он.

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