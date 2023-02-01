В Ивьевском районе прямо на ходу загорелся микроавтобус
- 1.02.2023, 20:45
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Автомобиль выгорел полностью.
В Ивьевском районе прямо во время движения загорелся микроавтобус. Обошлось без пострадавших, сообщает ГАИ Гродненской области.
Инцидент произошел около 8 утра 1 февраля 2023 года.
За рулем микроавтобуса марки Opel, который ехал из Воложина в направлении Гродно, находился 46-летний водитель. Во время движения машина загорелась, но обошлось без пострадавших.
Судя по опубликованным фотографиям, автомобиль выгорел полностью. Что послужило причиной возгорания, разбираются специалисты.