В Ивьевском районе прямо на ходу загорелся микроавтобус 1.02.2023, 20:45

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Автомобиль выгорел полностью.

В Ивьевском районе прямо во время движения загорелся микроавтобус. Обошлось без пострадавших, сообщает ГАИ Гродненской области.

Инцидент произошел около 8 утра 1 февраля 2023 года.

За рулем микроавтобуса марки Opel, который ехал из Воложина в направлении Гродно, находился 46-летний водитель. Во время движения машина загорелась, но обошлось без пострадавших.

Судя по опубликованным фотографиям, автомобиль выгорел полностью. Что послужило причиной возгорания, разбираются специалисты.

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