У острова Вануату в Тихом океане проснулся подводный вулкан 1.02.2023, 21:24

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Возможно цунами.

В Вануату (Меланезия) началось извержение активного подводного вулкана, выбросившего в небо клубы пепла на 100 километров.

Об этом сообщает RNZ.

Как отмечает издание, старший офицер подлодки Рикардо Уильям сказал, что подводный вулкан Восточный Апиа дрожит и выбрасывает пар с раннего утра в среду, 1 февраля.

«Активность вулкана немного возросла до взрывов, выбросивших пепел на 100 километров вокруг подводного вулкана. Мы посоветовали авиации, а также кораблям держаться подальше от восточного региона острова Апиа», - подчеркнул он.

Подводный вулкан, находящийся в 6 км восточнее острова Апиа, является одним из активных подводных вулканических конусов и кальдеров, которые в последний раз извергались в 2004 году. По данным СМИ, власти попросили людей держаться подальше от побережья, поскольку взрывы грунтовых вод могут вызвать волны цунами. Для других островов вокруг Апиа была объявлена тревога.

Vanuatu- East Epi submarine volcano eruption this morning. Credit to different sources for the pictures. pic.twitter.com/Y5Y3FPzqej — Philip Malsale (@realPhilMalsale) February 1, 2023

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