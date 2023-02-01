Стала известна сумма, которую банкир Костюченко отдал за досрочный выход из тюрьмы 8 1.02.2023, 22:33

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Он уже покинул Беларусь.

Бывший руководитель Приорбанка Сергей Костюченко вышел из тюрьмы на прошлой неделе и уже покинул Беларусь. Но ему пришлось платить.

По информации «Нашай Нівы», эта сумма больше 10 миллионов долларов и включает разные платежи.

Большая часть выкупа оформлена как «спонсорская поддержка» хоккейного клуба «Динамо-Минск» от Приорбанка. Речь идет о сумме около 10 миллионов долларов.

После задержания банкира ходили слухи, что незадолго до ареста он отказал фавориту Лукашенко, бывшему главе Федерации хоккея Беларуси, а ныне «сенатору» Дмитрию Баскову в просьбе финансировать «Динамо».

Это уже далеко не первый случай, когда с арестованных бизнесменов требуют деньги или доли в компаниях, и вырученные средства переводят хоккейному клубу.

Что касается другой части выкупа — называется сумма от 2 до 3 миллионов долларов, — то она была погашена самим Костюченко в рамках компенсации «причиненного ущерба» по уголовному делу против него. Естественно, выплата производилась по уже знаменитому лукашенковскому десятикратному мультипликатору.

Сергея Костюченко приговорили к 3,5 годам колонии в июле 2022-го. Его обвинили по 243 статье УК — уклонение от уплаты налогов. Вместе с Костюченко осудили еще двух бизнесменов.

Формально вопросы у силовиков вызвала легальная схема экономии на налогах с помощью системы накопительного страхования «Приорлайф», которой пользовались банкиры для вывода дивидендов без выплаты подоходного.

«Это распространенное в мире накопительное страхование. Смысл его в том, что ты приносишь деньги компании, которая очень консервативно распоряжается средствами, — классический пенсионный фонд. Она сулит тебе доходность по прохождению определенного времени, от нескольких лет. Если говорим о пенсии, то по достижении так называемого «возраста доживания».

При вводе денег в такую систему страхования тебе не нужно платить с этого налоги — так делали многие банкиры, перечисляя туда дивиденды от работы в банке», — рассказывали собеседники из банковской сферы.

Официальное обвинение посчитало, что фигуранты дела не уплатили налоги с суммы 1,5 миллиона рублей (то есть в особо крупном размере).

В разные годы рейтинг «Ежедневника» ставил 56-летнего уроженца Вишнево Воложинского района Сергея Костюченко в число двадцати самых влиятельных бизнесменов страны.

Приорбанк был создан в 1989 году. Банк стал одним из лидеров банковской сферы Беларуси, долю в нем выкупил австрийский Райффайзен. Костюченко — почетный консул Австрии.

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