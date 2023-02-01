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США призвали расширить Совбез ООН для снижения влияния РФ

  • 1.02.2023, 23:53
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США призвали расширить Совбез ООН для снижения влияния РФ

Совбез ООН состоит из пяти постоянных членов, обладающих правом вето.

Число членов Совета Безопасности ООН необходимо увеличить для снижения на него влияния России, заявила в интервью Bloomberg постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд.

По мнению дипломата, работа Совбеза ООН практически остановилась по вопросам Украины, Ирана и другим темам, из-за полярного мнения государств с правом вето. Кроме того, продолжила она, в течение прошлого года Россия и Китай блокировали любые усилия по «привлечению КНДР к ответственности», отношения между постоянными членами совета она назвала напряженными.

«Мы должны найти решение <...>. Пришло время реформ», — отметила Томас-Гринфилд.

Постпред США упомянула и ЧВК «Вагнер», пообещав приложить усилия для снижения влияния организации на Украине и в Африке. По ее словам, «то, что они делают в Африке, неприемлемо». Она указала, что США понимают наличие у некоторых африканских стран проблем с безопасностью, которые следует решать, но ЧВК «не та организация, которая может сделать это за них».

Совбез ООН состоит из пяти постоянных членов (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), обладающих правом вето, и десяти временных, избираемых на двухлетний срок. Сейчас непостоянными членами совета являются Япония, Бразилия, Швейцария, Албания, ОАЭ, Эквадор, Габон, Гана, Мальта и Мозамбик.

Более 50 стран-членов ООН никогда не входили в состав Совбеза организации.

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