Как выглядят взятые в плен под Угледаром российские морпехи 10.02.2023, 13:09

2,262

Разбита элита войск оккупантов.

В боях за Угледар оккупанты бросили в бой против ВСУ морпехов из 155-й бригады Тихоокеанского флота. Как рассказал сайту Charter97.org белорусский боец ВСУ Александр Молчанов, украинские военные уничтожили сотни российских захватчиков. В плен взяли полвзвода военных РФ.

Посмотрите, как выглядит элита российских войск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».