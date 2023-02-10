Как выглядят взятые в плен под Угледаром российские морпехи
10.02.2023, 13:09
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Разбита элита войск оккупантов.
В боях за Угледар оккупанты бросили в бой против ВСУ морпехов из 155-й бригады Тихоокеанского флота. Как рассказал сайту Charter97.org белорусский боец ВСУ Александр Молчанов, украинские военные уничтожили сотни российских захватчиков. В плен взяли полвзвода военных РФ.
Посмотрите, как выглядит элита российских войск.
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