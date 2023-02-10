закрыть
10 февраля 2023, пятница, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как выглядят взятые в плен под Угледаром российские морпехи

  • 10.02.2023, 13:09
  • 2,262
Как выглядят взятые в плен под Угледаром российские морпехи

Разбита элита войск оккупантов.

В боях за Угледар оккупанты бросили в бой против ВСУ морпехов из 155-й бригады Тихоокеанского флота. Как рассказал сайту Charter97.org белорусский боец ВСУ Александр Молчанов, украинские военные уничтожили сотни российских захватчиков. В плен взяли полвзвода военных РФ.

Посмотрите, как выглядит элита российских войск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох
Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко