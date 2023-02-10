Ученые обнаружили «чудо-продукт» для спортсменов и не только 1 10.02.2023, 15:07

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У привычного корнеплода и его сока нашли неожиданные свойства.

В последнее время спортсмены все чаще присматриваются к свекле, как к чудо-продукту, повышающему производительность. Ученые рассказали, так ли это.

Такой простой корнеплод, как свекла, кажется, получил «вторую жизнь» — в последнее время спортсмен все чаще обращаются к нему, как к натуральному средству повышения производительности, пишет Science Alert.

Кто-то пьет свекольный сок, другие — предпочитают просто есть овощ-корнеплод, а третьи используют порошкообразную форму для напитков. Однако влияет ли на самом деле потребление свеклы на то, как быстро мы пробежим гонку или поднимемся в гору на велосипеде?

Скрытые преимущества

Еще в 2020 году ученые провели большой систематический обзор, который включал в себя сразу 80 клинических испытаний, в которых реципиенты тем или иным способом употребляли свеклу. Тогда ученые обнаружили, что потребление свекольного сока приносит пользу спортсменам.

Речь идет о спорте, в котором на счету каждая секунда или сантиметр, свекольный сок действительно дает скрытые преимущества. Например, в гонке на время на велосипеде на 16 км выигрыш, связанный с потреблением свеклы, был эквивалентен 48 секундам.

Однако когда ученые углубились в изучение подгрупп в рамках исследований, они обнаружили, что свекольный сок не будет эффективным для женщин и элитных спортсменов. Хотя исследователи также отмечают, что это могло быть связано с тем, что в этих подгруппах попросту не было достаточного количества реципиентов.

В 2021 году ученые провели еще один систематический обзор, который включал в себя 73 исследования и был сосредоточен на выносливых спортсменах — бегунах, пловцах и велогонщиках. Результаты исследования были аналогичны предыдущим.

Ученые обнаружили, что добавка со свеклой и другими овощами, богатыми нитратами, улучшила время спортсменов до истощения в среднем на 25,3 секунды, а пройденное расстояние — на 163 метра. Однако исследователи отмечают, что эти улучшения наблюдались лишь у спортсменов-любителей, но не у элитных спортсменов и людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Также в этом анализе не учитывались исследования женщин.

Что такого в свекле?

Исследователи отмечают, что все дело в том, что свекла богата нитратами и антоцианами — оба они приносят пользу для здоровья человека, однако в первую очередь именно нитраты обеспечивают нам преимущества.

Попадая в организм человека нитраты превращаются в нитриты посредством местных бактерий во рту, а затем в кислых условиях желудка нитриты превращаются в оксид азота, который всасывается в кровоток.

Оксид азота расширяет кровеносные сосуды, это ускоряет доставку кислорода к мышцам, поэтому энергия может сжигаться для подпитки тренирующихся мышц. В результате на производительность расходуется меньше энергии, а значит человеку потребуется больше времени для утомления.

Как использовать свекольный сок?

Исследователи из Австралийского института спорта классифицировали свеклу как добавку группы А. Ученые отмечают, что добавки со свеклой могут быть полезны для тренировок и соревнований которые длятся не более получаса, а также для командных видов спорта с перерывами.

Для улучшения производительности рекомендуется употреблять продукт из свеклы, который будет содержать от 350 до 600 мг неорганических нитратов. При этом ученые отмечают, что сама по себе свекла содержит около 250 мг на 100 граммов продукта, а для получения оптимального эффекта рекомендуют съедать около 200 г корнеплода.

Также исследователи рекомендуют употреблять продукт за 2-3 часа до тренировки, чтобы дать нитратам время превратиться в оксид азота и впитаться в кровь. Кроме того рекомендуется употреблять свекольный сок несколько дней перед соревнованиями, чтобы улучшить результат.

Также не рекомендуется использовать антибактериальные средства, в том числе жидкости для полоскания полости рта, жевательные резинки и леденцы — это может убить бактерии во рту, необходимые для обработки нитратов.

Какие существует недостатки?

Во-первых, необходимо быть готовым к тому, что ваша моча и стул может окраситься в красный цвет.

Во-вторых, некоторые могут испытывать расстройство желудка.

Где еще содержатся нитраты?

По словам врача-диетолога из Университета Южной Австралии Эванджелин Манциорис, нитраты содержатся не только в свекле. К овощам с высоким содержанием нитратов также относятся:

сельдерей;

руккола;

шпинат;

цикорий;

лук-порей;

петрушка;

кольраби;

пекинская капуста.

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