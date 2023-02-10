Корабль Путина идет ко дну Лилия Корнилова

10.02.2023, 15:33

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Но на палубе продолжает играть музыка.

Запад не ожидал, что Россия справится с угрозами в сфере экономики, заявил в четверг, 9 февраля, Путин на встрече с представителями авиационной отрасли. По его словам, «для многих — тех, кто пытался и пытается создать для нас проблемы, было неожиданным то, как эффективно мы противостоим создаваемым для нас угрозам в области экономики и в отдельных отраслях производства».

Он считает, что «финансовая система работает, и все отрасли производства работают, все отрасли услуг работают — работают ритмично, без сбоев». У Путина всё «работает», а вот у производителей — не очень. Например, 2 февраля представитель крупнейшего в России производителя мясных и молочных органических продуктов питания, на долю которого приходится до 40% рынка органических продуктов, заявил, что россияне останутся без сметаны в случае введения санкций на иностранные закваски.

В 2022 году молочная отрасль из-за санкций столкнулась с проблемами логистики, а также с дефицитом импортных ингредиентов и комплектующих. Но самую серьёзную проблему создаёт зависимость от импорта заквасок, так как в России 90% рынка составляют импортные закваски, собственных мощностей для их производства нет. Ранее, в январе, стало известно, что существует риск дефицита молочных десертов, в которых используется пищевой крахмальный загуститель.

До войны крахмал покупался в Европе, но после введения санкций поставки прекратились, а собственных мощностей для его производства в России нет. Вслед за этим, 7 февраля, появилась новость, что в РФ образовался дефицит оболочки (плёнки) для выпуска колбас и сосисок, которая до введения санкций поставлялась с европейских заводов.

Российские производители вынуждены возить сырье из Китая по предоплате или по параллельному импорту, в результате затраты выросли на 25–70%. Указанные проблемы — только вершина айсберга, с которым столкнулся российский «Титаник».

Корабль идёт ко дну, но оркестр продолжает на палубе исполнять музыку. Но у Путина пушки вместо масла. Непомерные бюджетные расходы конца 2022 — начала 2023 года на фоне обвала доходов казны вынудили российское правительство взяться за «раскулачивание» олигархов. В среду, 8 февраля, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что власти обсуждают с бизнесом разовый «добровольный взнос» в бюджет из прибылей, полученных в 2022 году.

«Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс.

Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал», — сообщил он журналистам. По его словам, «это не повышение налогов», а некий «windfall tax, такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов». Крупный бизнес пытается «отмазаться», сославшись на то, что из-за войны в Украине он потерял целые рынки сбыта, включая крупнейший — Европу. Но Белоусову все равно и он, как Паниковский в «Золотом телёнке» готов бежать за олигархами, крича: «Дай миллион! Дай миллион! Дай миллион!».

Предполагаемая сумма «однократного взимания налогов» — порядка 250 млрд рублей ($3,5 млрд). Пока однократно, но если ситуация затянется (а она затянется), то там и слова российского олигарха Олега Дерипаски про «отдать по первому требованию» вспомнятся. Как пишет российская деловая пресса, в январе дефицит бюджета РФ достиг 1,8 трлн руб. — это половина всего дефицита за 2022 год (3,3 трлн руб.). Близкие к правительству аналитики-оптимисты прогнозируют дефицит по итогам года в 5 трлн руб., реалисты — порядка 7 трлн руб., при этом в резервах у российского правительства всего 6 трлн руб.

В конечном итоге за все заплатят россияне через подорожание товаров и услуг, введение новых налогов и повышение акцизов и прочими путями, ведь известно, что скупой платит дважды, а тупой — трижды. Интересно, что на днях директором Государственной Третьяковской галереи была назначена дочь генерала ФСБ. Елена Проничева в 2005 году окончила МГИМО по специальности «сравнительная политология», работала в «Газпроме» и «Газпромбанке».

В 2012–2013 годах была руководителем проектов по развитию, ассистентом заместителя генерального директора ВДНХ (ВВЦ), в 2013–2020 годах являлась исполнительным директором Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Елена Проничева — дочь генерала Федеральной службы безопасности Владимира Проничева, который создал в ФСБ Управление защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом для преследования противников путинского режима.

Как пишет издание The Moscow Times, Владимир Проничев ранее работал в спецслужбе на пару с Владимиром Путиным. Государственная Третьяковская галерея — это мировой музей, с фондом, стоимость которого нельзя измерить в цифрах. Накануне своего краха режим расставляет на значимые посты проверенных людей для контроля над ликвидными ценностями. История повторяется дважды — один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса.

Сто лет назад советское правительство разоряло музейные собрания, церкви и библиотеки, так как строительство новой «империи» требовало огромных средств, которые было необходимо срочно добыть любыми путями. Этой теме посвящены целые исследования, например, книга «Проданные сокровища России: История распродажи национальных художественных сокровищ», изданная в 2021 году. На её страницах авторы — историк искусства, доктор искусствоведения Наталия Семенова, один из ведущих мировых специалистов по музейному проектированию, советник директора Государственного Эрмитажа Николас Ильин, заместитель заведующего отделом рукописей Государственного Эрмитажа Елена Соломаха, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела редких книг Российской государственной библиотеки Елена Емельянова, заместитель директора по научной работе Государственного музея-заповедника «Павловск» Рифат Гафифуллин, старший научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ им. А. С. Пушкина Алексей Петухов — рассказывают о «сталинских распродажах».

Не удивимся, если остатки музейных собраний постигнет та же участь, что и картины, иконы и драгоценности в 1917–1923 годах. Как и сто лет назад российским властям не хватает денег на строительство очередной «империи». Правда, не исключено, что с музейными ценностями приключится история в духе «золота партии», которое исчезло в ходе распада СССР.

Лилия Корнилова, «Обозреватель»

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