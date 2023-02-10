Пригожин заявил, что РФ даже за два года не удастся захватить Донбасс 5 10.02.2023, 22:23

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Евгений Пригожин

Владелец ЧВК «Вагнера» «подвинул» сроки войны.

Владелец частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин уже не так оптимистично для России высказывается о сроках войны против Украины. Теперь он заявляет, что российским оккупантам якобы нужно не менее трех лет, чтобы дойти до Днепра, сообщает «Главред».

Его сроки запланированного захвата всего Донбасса, на который так рассчитывает российский диктатор Путин, тоже уже подвинулись. В то время, как украинская разведка сообщает, что Путин хочет захватить полностью Донецкую и Луганскую области в их административных границах весной 2023 года, Пригожин уже говорит о сроках «полтора-два года». О таких розовых мечтах «повар Путина» рассказал в интервью российскому пропагандисту, соответствующее видео появилось в соцсетях.

- Если нам надо идти к Днепру, то тогда года на три. Если нам нужно закрыть «ДНР» и «ЛНР», то тогда нам надо еще хотя бы года полтора-два поработать, – высказался о сроках войны прихвостень Путина.

Но на этом амбиции Пригожина не закончились – он замахнулся на все территории вплоть до пролива Ла-Манш, который протекает между Великобританией и материком Евразия. При этом «повар Путина», несмотря на то, что его оккупанты-вагнеровцы не могут добиться никаких успехов в Украине, считает свой план захвата Европы «идеальным».

- Если нам нужно дойти до Ла-Манша, то тогда у меня есть свой идеальный план, – поделился розовыми мечтами Пригожин.

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