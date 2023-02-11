В Гомельской области решили построить военный городок и полигон 4 11.02.2023, 18:05

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Речь идет про миллионы долларов.

Белорусские «власти» намерены построить военный городок и полигон в Гомельской области, по югу которой проходит граница с Украиной. О наличии таких планов свидетельствует государственная инвестиционная программа на 2023 год, указ об утверждении которой 11 февраля опубликовали на Национальном правовом интернет-портале, передает «Радыё Свабода» со ссылкой на BPN.

Согласно документу, на проектно-изыскательские работы для будущего строительства военного городка в этом году из республиканского бюджета выделят 500 тысяч рублей, а в 2024 и 2025-ом годах — 10 миллионов и 40 миллионов рублей «в прогнозных ценах» соответственно.

Согласно государственной программе, строительство должно начаться в 2023 году и завершиться в 2027-м.

26 мая 2022 года на совещании по вопросам «военной безопасности» Лукашенко приказал создать на украинском направлении южное оперативное командование. Начальник Департамента международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщил, что при его формировании создадут ряд воинских частей и подразделений.

Все это происходит на фоне полномасштабной войны против Украины, которую Россия начала 24 февраля 2022 года.

При этом Лукашенко неоднократно признавал, что Беларусь участвует в «специальной военной операции» в Украине, всячески поддерживая Россию. Территория Беларуси с начала вторжения активно используется российской армией для нанесения ударов по Украине.

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