Хорватская группа выступит на «Евровидении» с песней-насмешкой над Лукашенко 13.02.2023, 8:12

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Лейтмотивом песни является «трактор-армагеддон».

На конкурсе «Евровидение 2023», который пройдет в Ливерпуле, выступит хорватская группа Let 3. Ветераны сцены этой балканской страны исполнят песню Mama ŠČ, которую считают насмешкой над Путиным и Лукашенко. Об этом пишет Croatia Week.

Лейтмотивом песни является «трактор-армагеддон». А также в ней есть слова: «Мама купила трактор, мама поцеловала придурка, этого маленького психопата, мерзкого маленького психопата, крокодила-психопата, мама, я иду на войну».

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