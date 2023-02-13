105 лет назад родился Петр Машеров 3 13.02.2023, 20:30

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Петр Машеров

Семь фактов о том, каким был руководитель БССР.

Чтобы заработать на хлеб грузил с братьями в вагоны бревна

Петр Машеров родился 31 января (13 февраля по новому стилю) 1918 года в крестьянской семье в деревне Ширки Сенненского района Витебской области. Из восьми детей выжило пятеро.

Петр Машеров во время встречи с однополчанами. Фото: Юрий Иванов

Последней из жизни ушла (в 2021 году) его сестра Ольга, врач-эндокринолог. Она рассказывала КП:

- В пятый и шестой классы Петя ходил в Машканскую школу — восемь километров туда и столько же обратно. Шел один-одинешенек по целине, особенно трудно было зимой. Тогда он нашел выход: сам смастерил себе лыжи. Корпел над ними долго: скоблил, распаривал, выгибал, сделал крепления, выкрасил в черный цвет. Не лыжи получились, а загляденье! Не хуже чем в магазине.

Машеровы жили как и все, испытывая тяготы того тяжелого времени. Сестра вспоминала, что голодным летом 1933 года братья Машеровы — девятнадцатилетний Павлуша, ставший впоследствии генерал-майором, и пятнадцатилетний Петя - работали с отцом на железнодорожном разъезде, грузили в вагоны бревна, чтобы подзаработать на хлеб.

Потомок французского солдата

По семейной легенде, его прапрадедом был солдат французской армии. Эту версию подтверждал не раз и секретарь ЦК КПБ Александр Кузьмин, мол, Машеров ему сам говорил, что он, наверное, потомок наполеоновского солдата, который осел в Беларуси. А его Машеров — это Машера, в которое превратилось «мон шер» - милый друг

Писатель Владимир Короткевич называл Петра Машерова на французский манер: «мон шэр». Говорил ему в глаза:

- Белорусское «ма-шэр», русифицированное — Машеров. Вы, скорее всего, француз! У вас и стать, как у Ива Монтана.

Дочка Петра Машерова Наталья Петровна поддерживала эту идею:

- У нас в семье легенда такая ходила, что когда-то, в 1812-м, раненый французский солдат познакомился с белоруской девушкой, они поженились, и он все время называл ее «мон шер», по-белорусски это звучало «ман шэр». Так и получилась наша фамилия. (…) Мой отец действительно спустя некоторое время после окончания школы вместе с братом Павлом подправил фамилию — их отец, мой дедушка Мирон Васильевич носил фамилию Машера — это по-белорусски, то есть на русском его фамилия звучала бы соответственно как Машеро…

1972 год. Петр Машеров и Фидель Кастро в Хатыни Фото: narb.rb

С женой познакомился в зубном кабинете

После окончания физико-математического факультета Витебского пединститута работал учителем в школе города Россоны. Там же он познакомился со своей женой Полиной Андреевной, которая работала в Россонах стоматологом.

Вновь увиделись они уже во время Великой Отечественной войны. Раненный в одной из партизанских операций в ногу, Петр Машеров прополз, истекая кровью, десять километров до своего поселка и постучал в соседний дом. Через три дня его перетащили к маме. Она и привела к теряющему силы сыну (рана воспалилась, нога отекла) Полину, которая нашла врача и медикаменты.

В партизанский отряд молодые люди ушли вместе и больше уже не разлучались. У супругов родились две дочери – Наталья и Елена. Жена руководителя республики до пенсии работала в стоматологической поликлинике, которая располагалась на нынешнем проспекте Независимости.

Полина Андреевна пережила мужа на 22 года и умерла в 2002 году.

Герой войны

В начале Великой Отечественной войны Машеров был бойцом истребительного батальона. Попал в окружение, был в плену, но смог убежать и добрался до Россон. В августе 1941-го возглавил подполье в Россонах, а с апреля 1942-го стал командиром партизанского отряда, который действовал в Россонском, Дриссенском, Освейском районах БССР, в соседних районах РСФСР и Латвии. Дважды был ранен.

В 1944-м Машеров был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны он перешел на комсомольскую, а затем на партийную работу. В 1965-м году был назначен первым секретарем ЦК КПБ, став руководителем республики. БССР он возглавлял 15 лет. С именем Машерова связывают экономическое развитие республики. В 1978-м году ему было присвоено звание Героя Социалистического труда.

Добился, чтобы Минск стал городом-героем

Целая эпопея была связана с вручением Минску звания города-героя. Драматург и собкор газеты «Известий» в Беларуси Николай Матуковский рассказывал об этом в деталях.

Руководство Политбюро поначалу отвергало предложение Петра Машерова наделить белорусскую столицу почетным титулом, потому белорусам пришлось отвоевывать место под солнцем. Решение было принято в 1974-м, но вручили награду только в 1978-м. Четыре с половиной года ехал Брежнев вручать Минску золотую звезду! Вручив, сразу же уехал в Москву.

А вот в 1968-м, когда Брежнев вручал БССР Орден Октябрьской революции, были и горячие поцелуи, и продолжительные аплодисменты и банкет. Проходил он в гостинице «Юбилейная». Машеров, как известно, не употреблял спиртных напитков, но много курил. И вот Брежнев, уходя с банкета, говорил:

«Вы, товарищи, пейте, пейте! И смотрите за соседом, чтобы выпивал рюмку до дна. А то вот Петр Миронович наливает, а не пьет! Куда это годится, это никуда не годится!».

Машеров умел поговорить по душам. Фото: Юрий Иванов

Машеров опекал белорусских артистов

О Машерове отзывались как об интеллигентном и простом человеке, по-настоящему народном руководителе. К 100-летию Петра Машерова деятели культуры рассказывали, каким был неформальный руководитель республики.

Так, художественный руководитель Большого театра Валентин Елизарьев вспоминал:

- Когда я приехал в Минск из Ленинграда, то год жил в гостинице. За это время поставил два спектакля, второй - «Сотворение мира». После его премьеры Петр Миронович вызвал меня в ложу для короткого разговора. Поздравил меня, пожал руку и сказал: «Мы перед вами в долгу». Признаться, я ничего не понял, что это значит. Но эта фраза оказалась подкреплена вполне реальными шагами. А через неделю-две уже я получил звание первое звание - заслуженного деятеля искусств БССР - и свою первую минскую квартиру.

Владислав Мисевич, участник первого состава «Песняры», вспоминал, что в середине 1970-х, когда Петр Миронович возглавлял делегацию в Берлине, для культурной программы он уже на месте решил вызвать белорусский ансамбль:

- Но пока дозванивались до Минска и передавали распоряжение шефа, почему-то у чиновников возникло название «Верасы». Их и отправили. Узнав о такой «самодеятельности», Машеров позвонил в Минск из советского посольства и сквозь зубы процедил министру культуры БССР Юрию Михневичу: «Я же сказал: «Пес-ня-ры»! Срочно доставить их в Берлин!».

А уже после концерта в Берлине, на приеме в советском посольстве, Машеров извинялся перед музыкантами: мол, оторвали от работы ради одного концерта. Все это — перед носом у советского посла Петра Абрасимова, тоже белоруса, который только что отчитал «Песняров» за неопрятный, по его мнению, внешний вид. Машеров буквально отодвинул посла и стал говорить нормальными человеческими словами с музыкантами в клешах, с усами и длинными волосами.

Погиб в автокатастрофе

Петр Машеров погиб в автомобильной катастрофе 4 октября 1980 года, произошедшей на автотрассе Минск — Москва на повороте на Смолевичскую птицефабрику.

Навстречу мчавшемуся на большой скорости правительственному кортежу выскочил грузовик с картошкой. Черная «Чайка», на переднем сиденье которой находился Машеров, на полной скорости столкнулась с грузовиком. Водитель «Чайки» Евгений Зайцев, сидевший рядом ним Петр Машеров и расположившийся сзади сотрудник охраны Валентин Чесноков погибли.

«Чайка» Машерова была вся засыпана картошкой из грузовика. Фото: архив КП

Вытаскивавший тело первого секретаря из машины 28-летний лейтенант ДПС Олег Слесаренко на всю жизнь запомнил, что стрелки на часах на руке Петра Мироновича замерли на отметке 15 часов 15 минут.

Водителя грузовика Николая Пустовита признали виновным и дали 15 лет тюрьмы. Но в 1983-м его условно освободили и отправили на стройки народного хозяйства, а в 1985-м он был освобожден от всего уголовного преследования.

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