Экс-президент Международной федерации хоккея Фазель получил гражданство России 10 14.02.2023, 19:25

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И стал основным владельцем крупного российского производителя яблок.

Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель стал основным владельцем крупного российского производителя яблок, сообщает «Интерфакс».

По данным ЕГРЮЛ, на прошлой неделе Фазелю перешла доля в размере 54% в ООО «Алма Холдинг». До сих пор аналогичный пакет был на балансе швейцарской Procuri S.A. Оставшиеся 46% — у «Волга груп агро», входящей в «Волга груп» предпринимателя Геннадия Тимченко.

Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. Швейцарец покинул пост президента организации в 2021 году. По данным ЕГРЮЛ, на данный момент он является гражданином России. Как индивидуальный предприниматель Фазель внесен в ЕГРИП в январе 2022 года.

«Алма» занимается выращиванием яблок премиум-класса по интенсивной технологии в Краснодарском крае. Ей принадлежит почти 400 га садов.

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