Под Угледаром ВСУ ликвидировали российского рэпера и пропагандиста 9 15.02.2023, 12:58

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Оккупант подорвался на мине.

Под Угледаром на мине подорвался российский пропагандист Андрей Рахов по прозвищу «Арни».

О гибели «Арни» сообщают российские СМИ со ссылкой на его друзей из группировки российских футбольных болельщиков «Эспаньол».

«Умер наш брат Арни, ветеран футбола, гордость петербургской России, музыкант, настоящий борец. Если над Родиной нависла битва, Арни не мог оставаться в стороне ни на миг», – говорится в пафосном некрологе.

Известно, что Андрей Рахов воевал в составе так называемого добровольческого батальона «Восток» в Донбассе и подорвался на мине в районе Угледара.

🇷🇺 Andrey "Arnie" Rakhov 🤪

a military blogger & volunteer in Vostok battalion killed by a mine in #Vuhledar pic.twitter.com/fZu94FylGJ — C4H10FO2P (@markito0171) February 15, 2023

Также известно, что Рахов был представителем фан-движения петербургского ФК «Зенит». Именно он сыграл большую роль в появлении на фронте в Украине оккупационных «фанатских» отрядов. Кроме того, «Арни» подрабатывал военным блогером – вел популярный в определенных кругах канал «Огнеборец». В мирной жизни он работал кочегаром в Санкт-Петербурге и пожарной части.

Гибель пропагандиста уже прокомментировали так называемый «эксперт военно-политической журналистики» России Борис Рожин и российский певец Михаил Маваши, открыто поддерживающий вторжение РФ в Украину. Они заявили, что «Арни» принимал участие в войне «по зову сердца» и получил смертельное ранение во время штурма Угледара.

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