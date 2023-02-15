Александр Опейкин: Фазель уже переплюнул Шредера 15.02.2023, 18:25

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Александр Опейкин

Проведение чемпионата мира по хоккею в Минске лоббировали российские группы.

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, который приезжал в 2021-м году в Беларусь и обнимался с Лукашенко, получил российское гражданство.

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать этот факт исполнительного директора Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Опейкина.

— В принципе, все логично. Дело в том, что когда мы погружались в тематику с чемпионатом мира по хоккею, то четко поняли аффилированность Фазеля с российскими товарищами. Он играл на их интересы. Проведение чемпионат мира он лоббировал не потому, что хотел поддержать Лукашенко, а там как раз все продвигали российские группы. Они были очень заинтересованы в этом чемпионате.

Собственно говоря, если вспомнить, то Фазель всем нам предлагал провести переговоры в Москве. Естественно, никто из нас бы туда не поехал. Мы предлагали провести переговоры в Швейцарии, но Фазель отказался.

В общем, что касается Фазеля, то там все очевидно. Он аффилирован с представителями российского бизнеса, спорта и так далее. Идет по пути Герхарда Шредера (бывшего канцлера Германии, ставшего в своей стране одиозной фигурой благодаря тесным связям с Путиным и его окружением — Прим.Charter97.org) и даже его переплюнул. В общем, сюрпризом его новое гражданство не стало, все закономерно.

— Насколько коррумпированы сегодня такие крупные международные федерации, как хоккейная, футбольная?

— Сейчас все стали осторожнее, что касается российских спонсоров, денег, но нужно понимать, что эти системы создавались, грубо говоря, ни одно десятилетие. Группы лоббистов, агентура в спортивных организациях — это все действует ни один год, можно сказать, со времен СССР.

Важно понимать, что спортивные организации — это общественные объединения, а не государственные. Они могут принимать внутри себя любые решения, а государством не может в них вмешиваться. Вот почему все крупные международные федерации подвержены коррупции, которую очень сложно доказать.

Если международная федерация, например, гимнастики возьмет российских спортсменов, то это будет их внутреннее решение. Понятно, что это будет проллобированное решение и предполагает коррупцию, но подчеркну, что назвать это напрямую коррупцией очень сложно. Это решение общественной организации. По сути, многие спортивные организации коррумпированы, но юридически это не выглядит таковым. В этом вся сложность.

— Как сейчас продвигается вопрос недопуска белорусских и российских спортсменов на Олимпиаду?

— Сейчас Международный олимпийский комитет (МОК) пытается из этой ситуации выкрутиться, переложив всю ответственность на усмотрение международной федерации. Как я и говорил, международная федерация — это общественная организация, которая может принять любое решение. Не исключаю, что российских и белорусских спортсменов допустят на Олимпиаду. Такое может быть. Конечно, не массово, в семи-восьми видах спорта.

Вся сложность в том, что есть санкции в отношении стран и некоторых спортсменов, визовые ограничения, но все остальное, что не запрещено законодательством, федерации могут сами решать. Взять тот же теннис, где приняли решение допускать белорусских и российских спортсменов.

В общем, олимпийское движение находится в определенном кризисе. МОК централизованно этот вопрос решать не хочет под воздействием, скорее всего, какого-то российского лобби. Решения федераций могут привести к серьезным конфронтациям между спортсменами.

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