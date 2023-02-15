Остин: ВСУ получат хорошие шансы перехватить инициативу на поле боя, чтобы потом использовать ее 15.02.2023, 19:43

Ллойд Остин

Такую возможность должна предоставить передовая техника и расширенная подготовка от Запада.

Соединенные Штаты Америки и другие государства НАТО планируют не только обеспечить украинские войска передовыми вооружениями, но и провести необходимую подготовку по применению техники и ведению боев, чтобы предоставить защитникам возможность получить преимущество в боевых действиях с российскими оккупантами. В частности, речь идет о предстоящем контрнаступлении Вооруженных сил Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции в Брюсселе. Об этом пишет CNN.

«Наша цель – убедиться, что мы предоставляем Украине дополнительные возможности, которые позволят ей не только добиться минимального успеха, но и стать решающей на поле боя и в будущем наступлении», – сказал глава Пентагона.

По его словам, для этого партнеры сосредотачиваются не только на передаче ВСУ средств, но и создании возможностей их успешного применения.

Речь идет о планах проведения специальных обучений наших защитников на новых для них вооружениях, а также дополнительных тренировок по маневру, интеграции огня, поддержки техники и ее технического обслуживания.

«С этими дополнительными возможностями, лучше обученными войсками, платформами, которые могут работать гораздо лучше в этой среде, я думаю, они будут иметь действительно хорошие шансы достичь достаточно существенных изменений на поле боя и установить инициативу, а также использовать эту инициативу, продвигаясь вперед», – подчеркнул Остин.

Министр обороны США упомянул, что РФ продолжает привлекать к войне против Украины значительное количество дополнительных солдат, в чем и «состоит ее сила».

В то же время, по словам главы Пентагона, эти люди все еще плохо обучены и оснащены, из-за чего российские войска несут большие потери. Как ожидается, государство-агрессор продолжит тактику бросания в бой «тел» без должного снаряжения.

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