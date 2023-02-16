Как белорусу оформить «прописку» в Польше 16.02.2023, 12:09

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Подробная инструкция по временной регистрации в Польше.

В какие сроки иностранцам нужно оформить мельдунек в Польше, где это можно сделать, какие документы нужны и сколько времени займёт? Об этом подробно рассказал MOST.

Meldunek (мельдунек) — регистрация пребывания в Польше, аналог «прописки». Его обязан оформить каждый житель Польши, в том числе иностранец, который планирует находиться в Польше более 30 дней.

Регистрация по месту пребывания в Польше может быть постоянной (Zameldowanie stale) для иностранцев, имеющих ПМЖ и временной (Zameldowanie czasowe) — для всех остальных иностранцев, находящихся в Польше. Ниже подробная инструкция по временной регистрации в Польше для граждан СНГ.

Когда оформлять мельдунек (Zameldowanie czasowe)

В интернете можно встретить статьи, в которых написано, что зарегистрироваться нужно не позднее 30-го дня, если планируется пребывание в Польше больше трёх месяцев. Эти сроки касаются только граждан ЕС и ЕАСТ, а также членов их семей и не имеют отношения к гражданам СНГ.

Для граждан стран, не входящих в ЕС, ЕАСТ и членов их семей зарегистрироваться необходимо не позднее 4-го дня прибытия в место временного пребывания в Польше, если они планируют находиться в Польше более 30 дней.

Несмотря на то, что временная регистрация является обязательной процедурой для всех иностранцев, при оформлении административных процедур в Польше мельдунек всё чаще не спрашивают. Также нет информации о том, какие штрафы предусмотрены за отсутствие регистрации.

Где оформить мельдунек (Zameldowanie czasowe)

Зарегистрироваться по месту временного пребывания можно, посетив лично или через представителя (по доверенности) муниципальное управление по месту пребывания. Детей до 13 лет могут зарегистрировать родители без личного присутствия.

В Белостоке для регистрации нужно обратиться в Urząd Miejski по адресу Jana Klemensa Branickiego 3/5.

Услуга регистрации через интернет доступна она только гражданам стран ЕС, ЕАСТ и членам их семей, поэтому в этом гайде мы не будем останавливаться на этом пункте подробно.

Какие документы нужны для мельдунка (Zameldowanie czasowe)

Для регистрации в ужонде гражданам СНГ понадобятся:

1. Заявление на регистрацию, бланк можно взять на месте или скачать на сайте gov.pl;

2. Договор найма на квартиру, если арендуете жилье;

3. Если регистрируетесь в собственной квартире, то нужно подтвердить право собственности одним из этих документов:

- договор купли-продажи;

- выписки из ипотечной и поземельной книги;

- административное решение;

- решение суда.

4. Если вы не владелец квартиры, собственник жилья должен подписать и подтвердить ваше пребывание в форме заявки на проживание. Документ, который подтвердит его право собственности на квартиру, предъявите в ужонде.

Важно, если у вас есть на руках договор аренды жилья, то зарегистрироваться по конкретному адресу можно и без присутствия хозяина квартиры и без его согласия. В этом случае решение о регистрации вы получите после административного производства, которое проводит муниципалитет.

5. Виза или один из следующих документов:

- временное удостоверение личности иностранца;

- вид на жительство;

- «разрешение на толерантное пребывание»;

- временный вид на жительство;

- постоянный вид на жительство;

- вид на жительство долгосрочного резидента ЕС;

- решение о предоставлении статуса беженца в Польше, предоставлении дополнительной защиты в Польше, виде на жительство по гуманитарным причинам или разрешении на толерантное пребывание.

6. Если вас регистрирует представитель по доверенности, то у него при себе должен быть документ удостоверяющий личность.

Какие сроки и стоимость оформления мельдунка (Zameldowanie czasowe)

Процедура регистрации бесплатная и занимает 10-15 минут. Однако при регистрации через административную процедуру ваше дело будут рассматривать около месяца, в особо сложных случаях — решение получите через два месяца. Также, если вам нужна справка на бумаге, придётся заплатить за нее 17 злотых, сделать это можно на месте, в здании муниципального управления.

Важно! Если у вас на момент оформления временной регистрации ещё нет номера Pesel, то вам его оформят автоматически.

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