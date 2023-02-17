В Варшаве похоронили белорусского добровольца Эдуарда Лобова 17.02.2023, 20:01

Фото: Charter97.org

С героем прощались под бело-красно-белыми флагами.

Сегодня на варшавском кладбище Военные Повонзки (Cmentarz Wojskowy na Powązkach) похоронили белорусского добровольца Эдуарда Лобова, погибшего в боях под украинским Угледаром. Неделю назад в костеле Святого Александра прошла церемония прощания с героем.

На похоронах присутствовали лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик, глава «Вольнай Беларусi» Зянон Позняк, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, президент Фонда международной солидарности Рафал Дентяловский, посол Польши в Беларуси Артур Михальский, активисты белорусской и украинской диаспор в Варшаве. Вел панихиду душпастырь белорусских католиков в польской столице ксендз Вячеслав Борок.

На похоронах выступал вдова погибшего украинского друга Эдуарда Лобова Светлана Стасюк:

— Эдуард был вхож в нашу семью. Он был нашим другом и запомнился добросовестным и добрым человеком. Героем, который отстаивал не только Беларусь, но и Украину. Он тот человек, на которого нужно равняться. Очень жаль, что Эдуард так мало пожил. Хочу поблагодарить вас от имени всех украинцев, которые ежедневно борются за мирное небо над головой. За то, чтобы не слышать звука сирен и увидеть конец этой проклятой войны, которая забирает не только воинов, но и мирных жителей. Я хочу поблагодарить родных и близких Эдуарда за то, сколько он всего сделал для Украины. Уважение вашему сыну. Герои не умирают!

Светлана Стасюк

В своей речи посол Польши в Беларуси Артур Михальский отметил, что Эдуард Лобов — герой трех народов — польского, белорусского и украинского:

— Дело свободы — наше общее. Борьба с российским империализмом — это наша историческая судьба и, к сожалению, сегодняшняя реальность.

Военные Повонзки— это место, куда мы, поляки, привыкли приходить и отдавать честь тем, кто защищал наше Отечество. Это подходящее место, где герой Беларуси, воюющий за свободу, может упокоиться. Я глубоко верю в то, что твоя любимая Родина, Эдуард, будет свободной.

Артур Михальский

Лидер «Вольнай Беларусi» Зянон Пазняк вспомнил, как погиб белорусский доброволец:

— Известно, что во время боя он прикрывал своего командира. Господь сказал, что большое уважение тому, кто положил жизнь за друзей своих. Вот таким был Эдуард Лобов.

В этот грустный день мы прощаемся с нашим воином, но не будем плакать. Мужчины должны понимать, что российский Мордор должен быть разбит. Всю нашу силу, энергию, интеллект нужно направить на то, чтобы эта война закончилась, а Украина победила. Отдадим это все для нашей победы и будет помнить тех, кто погиб за нас и наше будущее.

Зянон Пазняк

Близкий друг Эдуарда Лобова, молодофронтовец Андрей Тенюта призвал распространять петицию, которую запустил командир погибшего добровольца. Иван Завершинский призывает присвоить Эдуарду Лобова звание Героя Украины. Соответствующая петиция создана на сайте президента Украины.

Андрей Тенюта

Лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик вспомнил события Площади-2010, когда Эдуард Лобов был задержан силовиками:

— Преступления, которые совершались против белорусов, не могут иметь срока давности. Преступники, которые захватили и держали Эдуарда четыре года, должны будут ответить. Это должны услышать все, зло должно быть наказано.

Вячеслав Сивчик

Также на похоронах выступил представитель Белорусской афтокефальной православной церкви. Он зачитал список белорусов, погибших на войне в Украине.

В завершающем слове ксендз Вячеслав Борок призвал белорусов не идти на компромиссы со злом, продолжать бороться за свободу, как это делал Эдуард Лобов.

Справка

Белорусский доброволец Эдуард Лобов погиб 26 января, защищая Угледар. Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде, участвовал в освобождении Киевской области и Чернобыля от российских оккупантов.

Эдуард Лобов — бывший политзаключенный. Он был задержан 18 декабря 2010 года вместе с лидером «Молодого фронта» Дмитрием Дашкевичем, а затем незаконно осужден на четыре года колонии строгого режима. Эдуард полностью отбыл свой срок в колонии «Волчьи норы».

Эдуард Лобов воевал в Украине с 2015-го года.

В 2014 году сайт Charter97.org объявил его лауреатом Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича.

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