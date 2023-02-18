В РФ может находиться до 150 тысяч незаконно вывезенных украинских детей 18.02.2023, 1:06

1,178

Россия говорит о похищении 733 тысяч детей.

На территории РФ могут находиться до 150 тыс. незаконно вывезенных украинских детей. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец 17 февраля в комментарии «Укринформу».

«Официально верифицированных детей на территории РФ по состоянию на вчера остается 16 207. Речь идет о детях, о которых я как омбудсмен знаю, из какого украинского города эти дети и где примерно они находятся на территории РФ», – сказал он.

По словам Лубинца, на самом деле количество таких детей намного больше.

«Мы предполагаем, что это примерно 150 тысяч детей. Россия говорит о цифре 733 тысяч украинских детей, которых они держат на своей территории. Но с нашей точки зрения, эта цифра преувеличена», – заявил омбудсмен.

Он рассказал, что больше всего детей вывозили в Россию из временно оккупированных регионов части Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей и Крыма. Там фиксировались и другие нарушения.

«Когда освободили Херсон, я там был на третий день. Тогда мы установили мальчиков, которые были в российской пыточной. Один из них Виталий, 14 лет. Его в Херсоне пытали 10 дней. Его избили сильно, первую еду парень получил только на шестой день плена. Парня поймали с дядей возле разрушенной российской техники и обвинили в том, что они эту технику фотографировали. А у них даже не было телефонов при себе. Но россиян это не остановило. Их избили, связали и пытали», – сообщил он.

Лубинец подчеркнул, что Украина хочет юридически признать факты вывоза украинских детей во время войны геноцидом.

«Почему мы говорим о геноциде? Потому что согласно международному праву, одним из его признаков является принудительное перемещение из одной этногруппы в другую. Они берут украинских детей, которые общаются на украинском языке, перемещают на территорию России и говорят, будто вы никогда не были украинцами. Они запрещают использовать украинский язык, не выдают документы, не выпускают детей», – рассказал он.

Омбудсмен также отметил, что люди на временно оккупированных территориях боятся обращаться к украинской власти и рассказывать о таких фактах.

«Даже факт обращения ко мне может быть трактован как шпионаж в пользу России. У них там цинизм просто зашкаливает», – сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».