Какое мясо нужно есть, чтобы быстро похудеть 2 18.02.2023, 14:58

1,800

Эксперты рассказали о тонкостях белковой диеты.

Чтобы похудеть люди, как правило, прибегают к различным диетам. Никто, наверное, не будет отрицать, что для похудения очень важно правильно питаться. Эксперты советуют есть белковую пищу, именно белок избавляет от постоянного ощущения голода, сообщает ТСН.

Почему нужен белок

По мнению фитнес-тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка для похудения нужно есть мясо, потому что в нем много нужного белка. Белок является единственным из калорийных продуктов, количество которого для похудения рекомендуется увеличить, так как:

Белок сытный.

На усвоение белка тратится до 30% содержащихся в нем калорий.

Белок защищает мускулы, ведь организм на диете «бросает голодные взгляды в их сторону».

Обычно мясо не является единственным источником белка, но как источник белка этот продукт действительно хорош – в 100 граммов мускульной системы животного содержится около 20 граммов высококачественного белка. Конечно, в мясе есть не только высококачественный белок, но и такой нежелательный ингредиент как жир.

Мясо и жир в нем

Жир – самая калорийная часть мяса. Если один грамм белка сгорая дает 4 ккал, равно как и один грамм углеводов, то грамм жира — целых 9 ккал.

Конечно, в мышцах животного есть и жир, и углеводы. Но содержание этих составляющих может сильно колебаться в зависимости от разнообразных обстоятельств. При убое животных гликоген превращается в лактат, так что можно считать, что в мясе углеводов практически нет.

А с жиром все интереснее… Если скот мало двигался в течение своей жизни, жир накапливается не только в мышечных клетках. Между мышечными пучками разрастается самая настоящая жировая ткань с адипоцитами, фибробластами и всякими макрофагами, это то, что мы называем мраморным мясом. Вкусно… и калорийно.

Количество жира в мясе зависит от вида существа, от части туши откуда оно было вырезано, от того, летало ли это существо, от того, жарили это мясо, перед тем обмазывали в муку, яйцо другое.

Итак, едим мясо для белка, но следим за содержанием жира.

Какое мясо самое жирное

Жирность мяса:

куриное филе, филе индюка, телятина – 2%,

говяжья вырезка – 3%,

перепелка без кожи – 4,5%,

свиная вырезка – 7%,

куриное бедро без кожи, куриная голень без кожи – 10%,

крольчатина — 11%,

баранина – 16%,

язык свиной – 16%,

куриные крылья с кожей – 16%,

перепелка с кожей – 17%,

куриное бедро с кожей – 17%.

То есть, если хочешь похудеть нужно есть мясо, содержащее до 5% жира, а мясо с процентом более 5%, иногда, на большие праздники.

Чем больше в мясе калорий, ты труднее им наесться, а быть сытым во время похудения очень важно.

Кроме того, нужно не забывать, что в мясе в основном насыщенный жир, негативно влияющий на здоровье сердца и сосудов.

Ну и если весь жир попадает только через мясо, то не останется места для рыбы или, например, авокадо, в которых тоже есть жир.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».